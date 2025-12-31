Глава уряду Свириденко розголосила рідкісне ім'я новонародженої доньки міністерки культури

Свириденко: Найсвітліший підсумок останнього засідання уряду в 2025 – це маленька донечка віцепрем'єр-міністерки Тетяни Бережної

Віцепрем'єр-міністерка з питань гуманітарної політики та міністерка культури Тетяна Бережна назвала свою донечку Осакою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

«Найсвітліший підсумок останнього засідання уряду в 2025 – це маленька донечка віцепрем'єр-міністерки Тетяни Бережної, яка сьогодні була разом з нами. Думаю це точно історична подія для цього залу і особлива – для кожного з нас», – йдеться у підписі до фото.

Свириденко наголосила, що пишається міністеркою культури: «Пишаюся дуже і нашою Тетяною Василівною, і її маленькою Осакою! Народження кожного українця – це не лише диво, але й символ того, що Україна була, є і буде».

Зауважимо, що слово «Осака» означає «великий пагорб» або «великий схил». Зокрема, так називається японське місто

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністерка з питань гуманітарної політики та міністерка культури Тетяна Бережна 25 грудня 2025 року народила доньку. У святковий вечір Різдва міністерка культури Тетяна Бережна поділилася на своїх сторінках у соцмережах щемливою подією.