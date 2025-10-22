Великобританія призначила нового посла в Україні

Кромптон почне виконувати свої обов’язки у жовтні 2025 року

Ніл Кромптон став новим послом Великої Британії в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу уряду Великої Британії.

Посол замінить на цій посаді Мартіна Гарріса. Кромптон почне виконувати свої обов’язки у жовтні 2025 року.

«Пан Ніл Кромптон, командор ордену Британської імперії, призначений послом його Величності в Україні після пана Мартіна Гарріса, кавалера ордену Святого Михайла і Святого Георгія, офіцера ордену Британської імперії, який переходить на іншу посаду в дипломатичній службі», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що Ніл Кромптон у 2020-2025 роках був послом в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

До слова, 7 жовтня президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від нового посла Данії в Україні Томаса Лунд-Сьоренсена.