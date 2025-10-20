Головна Країна Суспільство
Дипломатичний скандал в Австралії. Росія затримала українського вченого перед конференцією

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Дипломатичний скандал в Австралії. Росія затримала українського вченого перед конференцією
Науковець Леонід Пшеничнов, якого затримала російська влада в тимчасово окупованому Криму
фото: Vasyl Myroshnychenko

Посол України повідомив на зустрічі, що один з провідних науковців української делегації не зміг приїхати до столиці Тасманії 
 
 

Напередодні щорічного засідання Комісії зі збереження морських живих видів Антарктики (CCAMLR) Росія затримала провідного українського вченого Леоніда Пшеничнова на тимчасово окупованій території Криму. Український посол у Австралії Василь Мирошниченко закликав міжнародне співтовариство вимагати його негайного звільнення, наголосивши на політичній мотивації арешту та порушенні прав людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посла

На міжнародній конференції з охорони природи в Гобарті виник дипломатичний скандал після того, як Україна звинуватила Росію у затриманні одного зі своїх провідних науковців за нібито загрозу безпеці. Доктор Леонід Пшеничнов був арештований у Керчі в середині вересня. 

«Його змусили отримати російський паспорт, перебуваючи у родини в тимчасово окупованому Криму, і йому висунули свавільне звинувачення у «загрозі безпеці Російської Федерації», – заявив посол Мирошниченко.

За наданими послом документами, Росія стверджує, що Пшеничнов нібито використовував свої дослідження для підриву російських операцій з вилову криля поблизу Антарктичного півострова та заохочував впровадження жорсткіших обмежень на вилов. У документі його описують як «громадянина Росії», який «перейшов на бік ворога».

Мирошниченко підкреслив, що дії Росії політично мотивовані: «Арешт і ув’язнення доктора Пшеничнова без будь-яких доказів є кричущим порушенням прав людини».

Делегація Австралії на засіданні CCAMLR заявила, що стурбована ситуацією та закликала Росію забезпечити свободу вченому представляти Україну на конференціях у майбутньому. У заяві також засуджено вторгнення Росії в Україну, назване «незаконним та аморальним».

Нагадаємо, що Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив 33-річного уродженця Запоріжжя Дмитра Ремеза, військовослужбовця «Азову», до 18 років колонії суворого режиму. Росія звинуватила його в участі у «терористичній спільноті» та підготовці до терористичної діяльності. У травні 2025 року Ремеза було внесено до списку «терористів та екстремістів» Росінфомоніторингу.

