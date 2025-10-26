Україна відзначила нагородами новозеландських політиків та активістів

Посол України вручив нагороди Віцепрем'єру та активістам у Окленді

Посол України в Австралії та Новій Зеландії Василь Мирошниченко провів в Окленді урочисту церемонію нагородження, відзначивши високими державними нагородами ключових новозеландських політиків та активістів за їхню незмінну підтримку України. Про це повідомляє «Главком».

Орден «За заслуги» України III ступеня було вручено віцепрем’єр-міністру Нової Зеландії Девіду Сеймуру. Він прокоментував нагородження, підкресливши свою щиру зацікавленість у перемозі України. Сеймур наголосив, що Нова Зеландія «вводить економічні санкції проти Росії та всіляко допомагає Україні послідовно та постійно».

Також орден «За заслуги» України III ступеня отримала співголова Об’єднання Українців Нової Зеландії (Північ) та голова Mahi For Ukraine Катерина Турська. У своєму виступі вона підкреслила глобальне значення війни: «Навіть далеко від Батьківщини ми маємо силу – і відповідальність – діяти. Бо це війна, що формує світовий порядок; жорстока колоніальна війна, тому для такої невеликої демократії, як Нова Зеландія, це має глибоке значення. Наша безпека, наші цінності й наше місце у світі залежать від того, чи втримається цей порядок».

Відзнаку «Янтарне серце» від імені Міністра закордонних справ України отримав Рон Стенлі Марк, колишній міністр оборони Нової Зеландії, а нині мер міста Картертон.

Цей видатний новозеландець відзначений за визначний внесок у підтримку України та особисту місію: він власним коштом вже тричі цього року відвідав зону бойових дій для надання допомоги воїнам, пораненим та мешканцям прифронтових територій.

Посол Василь Мирошниченко висловив глибоку вдячність кожному, хто продовжує підтримувати Україну, та підкреслив, що українці високо цінують підтримку Нової Зеландії щодо відстоювання суверенітету та територіальної цілісності, яку Росія агресивно порушує протягом одинадцяти років.

Нагадаємо, українська громада Нової Зеландії відправила морем вже дев’ятий контейнер допомоги для Збройних Сил України та лікарень. Серед вантажу – дороговартісне медичне обладнання, генератори, перев’язувальний матеріал, медикаменти та вісім тонн теплого одягу, включно з термобілизною з мериносової вовни для бійців на передовій.