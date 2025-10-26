Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна відзначила нагородами новозеландських політиків та активістів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Україна відзначила нагородами новозеландських політиків та активістів
Посол Василь Мирошниченко висловив глибоку вдячність кожному, хто продовжує підтримувати Україну
фото: glavcom.ua

Посол України вручив нагороди Віцепрем'єру та активістам у Окленді

Посол України в Австралії та Новій Зеландії Василь Мирошниченко провів в Окленді урочисту церемонію нагородження, відзначивши високими державними нагородами ключових новозеландських політиків та активістів за їхню незмінну підтримку України. Про це повідомляє «Главком».

Орден «За заслуги» України III ступеня було вручено віцепрем’єр-міністру Нової Зеландії Девіду Сеймуру. Він прокоментував нагородження, підкресливши свою щиру зацікавленість у перемозі України. Сеймур наголосив, що Нова Зеландія «вводить економічні санкції проти Росії та всіляко допомагає Україні послідовно та постійно».

Україна відзначила нагородами новозеландських політиків та активістів фото 1
фото: glavcom.ua
Україна відзначила нагородами новозеландських політиків та активістів фото 2
фото: glavcom.ua

Також орден «За заслуги» України III ступеня  отримала співголова Об’єднання Українців Нової Зеландії (Північ) та голова Mahi For Ukraine Катерина Турська. У своєму виступі вона підкреслила глобальне значення війни: «Навіть далеко від Батьківщини ми маємо силу – і відповідальність – діяти. Бо це війна, що формує світовий порядок; жорстока колоніальна війна, тому для такої невеликої демократії, як Нова Зеландія, це має глибоке значення. Наша безпека, наші цінності й наше місце у світі залежать від того, чи втримається цей порядок».

Україна відзначила нагородами новозеландських політиків та активістів фото 3
фото: glavcom.ua

Відзнаку «Янтарне серце» від імені Міністра закордонних справ України отримав Рон Стенлі Марк, колишній міністр оборони Нової Зеландії, а нині мер міста Картертон.

Україна відзначила нагородами новозеландських політиків та активістів фото 4
фото: glavcom.ua

Цей видатний новозеландець відзначений за визначний внесок у підтримку України та особисту місію: він власним коштом вже тричі цього року відвідав зону бойових дій для надання допомоги воїнам, пораненим та мешканцям прифронтових територій.

Україна відзначила нагородами новозеландських політиків та активістів фото 5
фото: glavcom.ua

Посол Василь Мирошниченко висловив глибоку вдячність кожному, хто продовжує підтримувати Україну, та підкреслив, що українці високо цінують підтримку Нової Зеландії щодо відстоювання суверенітету та територіальної цілісності, яку Росія агресивно порушує протягом одинадцяти років.

Нагадаємо, українська громада Нової Зеландії відправила морем вже дев’ятий контейнер допомоги для Збройних Сил України та лікарень. Серед вантажу – дороговартісне медичне обладнання, генератори, перев’язувальний матеріал, медикаменти та вісім тонн теплого одягу, включно з термобілизною з мериносової вовни для бійців на передовій. 

Читайте також:

Теги: посол Нова Зеландія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін грубо наплював на Трампа
У росіян було дві стратегічні задачі. Але щось пішло не так
Вчора, 21:41
Не було і нема ніякої великої російської культури
Міф про велику російську культуру: що там насправді великого?
11 жовтня, 12:05
Путін має свої страшилки
Переговори про мир. На що справді потрібно звертати увагу
17 жовтня, 09:17
Келлог: Усі повинні слухатися того, що каже президент
Трамп дозволив Україні бити глибоко по Росії – Келлог
29 вересня, 07:26
СБУ зібрала доказову базу на вище командування військ РФ, яке вчиняло воєнні злочини в Сумській області
Керували ударами по Охтирці: СБУ заочно повідомила про підозру двом генералам РФ
30 вересня, 14:36
Україна продовжує комплексну політику, спрямовану на ослаблення військово-економічної машини Росії
Зеленський підписав три пакети санкцій проти РФ
4 жовтня, 19:16
Президент прийняв вірчі грамоти від Томаса Лунд-Сьоренсена
Зеленський прийняв вірчі грамоти від нового посла Данії в Україні
7 жовтня, 16:47
Із наступного тижня опади припиняться, але справжнього бабиного літа не буде
Справжнього бабиного літа не буде: скільки ще протримається тепло
18 жовтня, 15:35
За словами Зеленського, Трамп вважає, що так званий «угорський формат» може стати наступним кроком або форматом, який здатен принести бажані результати
Зеленський пояснив, який план має Трамп на Будапешт
20 жовтня, 10:16

Політика

Україна відзначила нагородами новозеландських політиків та активістів
Україна відзначила нагородами новозеландських політиків та активістів
Цієї ночі понад 100 дронів випустила Росія проти нас – Зеленський
Цієї ночі понад 100 дронів випустила Росія проти нас – Зеленський
Спецпредставник Путіна озвучив ключові вимоги РФ для завершення війни
Спецпредставник Путіна озвучив ключові вимоги РФ для завершення війни
Свириденко закликала посилити ППО після атаки на Київ
Свириденко закликала посилити ППО після атаки на Київ
Атака на Київ: Зеленський закликав до спільної відповіді сильних держав
Атака на Київ: Зеленський закликав до спільної відповіді сильних держав
Президент натякнув на таємні рішення «коаліції охочих»
Президент натякнув на таємні рішення «коаліції охочих»

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua