Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Пол Беллентайн зустрівся з президентом
фото: Офіс президента

Сторони обговорили ключові пріоритети: військову та енергетичну підтримку, посилення санкційного тиску на Росію

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів: Великої Британії – Ніла Кромптона, Нової Зеландії – Пола Беллентайна, Чилі – Елісео Родріго Руїса Ортіса, Сомалі – Мохамеда Абдуллагі Ахмеда. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави привітав послів із початком дипломатичної місії в Україні та поспілкувався з кожним із них. Під час розмови з Нілом Кромптоном президент подякував за підтримку з боку Великої Британії.

Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів (фото) фото 1

Сторони обговорили ключові пріоритети: військову та енергетичну підтримку, посилення санкційного тиску на Росію. Володимир Зеленський наголосив, що Україна потребує систем ППО та ракет до них, а також перехоплювачів. Започатковані спільні проєкти й далі реалізовуватимуть.

Послу Нової Зеландії глава держави подякував за солідарність з Україною з початку війни та активну участь у коаліції охочих. Йшлося про підтримку української енергетики та посилення санкцій проти Росії. Президент відзначив нещодавній пакет санкцій. Він наголосив, що збільшення санкційного тиску на Росію залишається одним із ключових пріоритетів для закінчення війни.

фото: Офіс президента

Під час зустрічі з послом Чилі Глава держави відзначив послідовну позицію країни щодо засудження російської агресії та підтримки територіальної цілісності України.

Сторони обговорили перспективи збільшення обсягів двосторонньої торгівлі, де є відповідний потенціал. Ідеться про машинобудування, гірничодобувне обладнання, ІТ-технології та цифрову трансформацію.

До слова, Ніл Кромптон став новим послом Великої Британії в Україні. Посол замінив на цій посаді Мартіна Гарріса.

