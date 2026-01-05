Дівчина з Донбасу підкорила Велику Британію на кулінарному шоу (фото)

Українка приготувала торт у формі карти України на кулінарному шоу Великої Британії

Наталія Річардсон вразила Велику Британію на кулінарному шоу Great British Bake Off. Дівчина здобула прихильність глядачів та журі завдяки своєму таланту. Однієї зі страв, якою вона вразила британців був торт у формі карти України, пише «Главком» із посиланням на BBC.

Відомо, що Наталія Річардсон народилася у Донецькій області, але після початку великою війни, вона переїхала до столиці. Коли почалася повномасштабне вторгнення, жінка поїхала до Великої Британії, де зустріла своє кохання та вийшла заміж за чоловіка, на ім'я Гаррі. Саме він надіслав заявку на її участь у кулінарному шоу.

«Особисто для мене це було можливістю представити Україну не тільки війною та горем, а показати, як ми готуємо, яка в нас щира душа, які ми класні люди», – зазначила Наталія Річардсон.

Наталія Річардсон вразила Велику Британію кулінарному шоу Great British Bake Off фото: Іnstagram/nataliia_richardson

Вона розповіла, що її торт, який вразив усіх на шоу, вона готувала з натхненням про рідну домівку та спогади з України. За словами жінки, приготування торта у формі карти України було для неї особливим, вона вклала в цю страву«частинку свого серця». Цим українка поділилася у своєму блозі в Instagram.

За цю страву Наталія Річардсон отримала на шоу нагороду «Зірковий пекар». Крім цього, вона стала першою українкою, що потрапила на шоу Great British Bake Off. Її обрали серед 10 тис. кандидатів, після відбіркового етапу Наталія Річардсон потрапила до шестірки кращих пекарів-аматорів.

