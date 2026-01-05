Головна Скотч Фото
search button user button menu button

Дівчина з Донбасу підкорила Велику Британію на кулінарному шоу (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Наталія Річардсон, яка народилася у Донецькій області, підкорила британське кулінарне шоу
фото: Іnstagram/nataliia_richardson

Українка приготувала торт у формі карти України на кулінарному шоу Великої Британії

Наталія Річардсон вразила Велику Британію на кулінарному шоу Great British Bake Off. Дівчина здобула прихильність глядачів та журі завдяки своєму таланту. Однієї зі страв, якою вона вразила британців був торт у формі карти України, пише «Главком» із посиланням на BBC.

Відомо, що Наталія Річардсон народилася у Донецькій області, але після початку великою війни, вона переїхала до столиці. Коли почалася повномасштабне вторгнення, жінка поїхала до Великої Британії, де зустріла своє кохання та вийшла заміж за чоловіка, на ім'я Гаррі. Саме він надіслав заявку на її участь у кулінарному шоу.

«Особисто для мене це було можливістю представити Україну не тільки війною та горем, а показати, як ми готуємо, яка в нас щира душа, які ми класні люди», – зазначила Наталія Річардсон.

Наталія Річардсон вразила Велику Британію кулінарному шоу Great British Bake Off
Наталія Річардсон вразила Велику Британію кулінарному шоу Great British Bake Off
фото: Іnstagram/nataliia_richardson

Вона розповіла, що її торт, який вразив усіх на шоу, вона готувала з натхненням про рідну домівку та спогади з України. За словами жінки, приготування торта у формі карти України було для неї особливим, вона вклала в цю страву«частинку свого серця». Цим українка поділилася у своєму блозі в Instagram.

За цю страву Наталія Річардсон отримала на шоу нагороду «Зірковий пекар». Крім цього, вона стала першою українкою, що потрапила на шоу Great British Bake Off. Її обрали серед 10 тис. кандидатів, після відбіркового етапу Наталія Річардсон потрапила до шестірки кращих пекарів-аматорів.

Раніше «Главком» писав, як у Великій Британії українська біженка покинула коледж через пропозиції вивчати російську мову. 19-річна українка Катерина Ендеберія, яка виїхала до Британії після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, опинилася в центрі мовного скандалу в освітньому закладі міста Сток-он-Трент. 

Читайте також:

Теги: Донбас Велика Британія українці за кордоном

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нюрнберзький процес
Головна помилка Нюрнберга. Що є першопричиною російської агресії
14 грудня, 2025, 16:00
Російські війська стали помітно активнішими на південь від Сіверська
Важкі битви за Лиман та Сіверськ тривають. Огляд фронту
21 грудня, 2025, 16:30
На думку очільника держави, те як США нині бачить українські території є проблемою
Що буде з Донбасом? Зеленський розповів, навколо чого йдуть суперечки з США
11 грудня, 2025, 18:08
Нові розробки доповнять уже відомі лазери DragonFire
Британія інвестує £20 млн у лазери для знищення дронів
16 грудня, 2025, 15:54
Британія заморожує активи російських компаній
Британія розширила санкції проти Росії: список нафтових компаній
18 грудня, 2025, 14:35
Джордж Гулі написав: Я робив те, у що вірив, разом із людьми, яких поважав і любив
«Я пишався тим, що робив». Оприлюднено прощальний лист британського десантника, загиблого в Україні
18 грудня, 2025, 20:56
The Guardian: Велика Британія скорочує фінансування протидії російській пропаганді на Балканах
The Guardian: Велика Британія скорочує фінансування протидії російській пропаганді на Балканах
21 грудня, 2025, 05:31
Політ російських бомбардувальників змусив НАТО підняти літаки
Російські бомбардувальники пролетіли над Британією: реакція НАТО
25 грудня, 2025, 13:56
Уряд Великої Британії оголосив про намір знизити вік виборців з 18 до 16 років
Британські підлітки зможуть голосувати з 16 років
1 сiчня, 03:57

Фото

Дівчина з Донбасу підкорила Велику Британію на кулінарному шоу (фото)
Дівчина з Донбасу підкорила Велику Британію на кулінарному шоу (фото)
Глава уряду Свириденко розголосила рідкісне ім'я новонародженої доньки міністерки культури
Глава уряду Свириденко розголосила рідкісне ім'я новонародженої доньки міністерки культури
Арнольд Шварценеггер та Марія Шрайвер возз'єдналися заради доньки: зворушливе родинне фото
Арнольд Шварценеггер та Марія Шрайвер возз'єдналися заради доньки: зворушливе родинне фото
Тернопільська жар-птиця прикрасила ялинку британського уряду (фото)
Тернопільська жар-птиця прикрасила ялинку британського уряду (фото)
Ніби на похорон: різдвяна листівка Трампа та Меланії засмутила американців
Ніби на похорон: різдвяна листівка Трампа та Меланії засмутила американців
Художник Бенксі презентував символічне графіті напередодні Різдва
Художник Бенксі презентував символічне графіті напередодні Різдва

Новини

В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
3 сiчня, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua