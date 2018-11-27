Желтые ботинки Timberland отмечают свое 45-летие



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Всемирно известный американский бренд Timbarland празднует свой юбилей

Основанный выходцем из Одессы Натаном Шварцем, бренд Timberland выпускает, пожалуй, самые известные ботинки в мире. Кажется, что они существовали всегда, но на самом деле бренд довольно молодой — культового имени не существовало до 1970-х годов.

В 1973 году у Шварца появилась революционная идея — создать фирменные ботинки, которые стали бы символом его компании. Но это не должна была быть обычная обувь. Он спроектировал пару, которая должна была справляться с трудными, влажными, снежными зимами в Нью-Хэмпшире.

«Сделать полностью кожаный ботинок, который был бы водонепроницаемым, считалось чем-то смешным: никто не думал, что в этом есть какой-то смысл», — рассказывал Шварц, вспоминая о создании модели.

С упорством, безошибочным вниманием к каждой детали и применением лучших материалов — той же нубуковой кожи, которая по сей день держит ноги сухими и теплыми в любых условиях, — Шварц создал свой шедевр. Представляя придуманные им ботинки, он и не подозревал, что пройдет не так много времени — и они станут одной из самых популярных пар обуви во всем мире.

Особенно популярными желтые ботинки стали в 1990-х годах, когда их обули американские хип-хоп-артисты. Wu-Tang Clan, Mobb Deep и DMX носили эту пару и часто упоминали ее название в своих песнях. Говорят, что продюсер и рэпер Тимбалэнд даже выбрал себе такое сценическое имя из-за своей привязанности к этим ботинкам.

Интерес к ботинкам не пропал и у современных музыкантов: Rihanna, Pharrell, Jay-Z, Kanye West и A$AP Rocky постоянно носят Timberland. Как, впрочем, уже давно и все — от строителей до барменов, от музыкантов до фотографов — носят желтые ботинки, а все благодаря их качеству и универсальности.

Желтый цвет ботинок и резиновая подошва, которая соединена с кожаным верхом без каких-либо швов, покорила мир, и за 45 лет бренд заметно разнообразили. Теперь обувь в продаже имеет любые цвета и формы.

К юбилею креативные директора бренда Timbarland создали лимитированную коллекцию с надписью 45th Аnniversary на «языке» ботинка.

Джерело: vogue.ua