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    Жена Дмитрия Комарова поразила сеть интимным признанием

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    Жена Дмитрия Комарова поразила сеть интимным признанием
    instagram.com/aakucherenko

    Жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко рассказала, сколько уже не видела своего мужа 

    Жена ведущего «Мир на изнанку» Дмитрия Комарова «Мисс Украина — 2016» Александра Кучеренко рассказала, на сколько часто видит своего мужа дома.

    Дмитрий сейчас находится в очередной экспедиции, а сама Александа только вернулась из Парижа, где принимала участие в рекламных съемках. При этом она отметила, что ее поездка во Францию не носила романтический характер.

    «Для меня романтика, возможно, даже и в джунглях. Романтика это там, где мой муж», — прокомментировала жена Комарова.

    При этом Александра отметила, что не видела своего мужа уже более месяца. Но при этом они всегда находятся на связи друг с другом.

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    instagram.com/aakucherenko
    instagram.com/aakucherenko
    instagram.com/aakucherenko
    instagram.com/aakucherenko
    instagram.com/aakucherenko

    «Мы не виделись с Димой уже больше месяца. Но на самом деле это не так ощутимо уже для меня, потому что постоянно на связи. Даже я уже привыкла немного раньше просыпаться, чтобы пожелать доброго утра и чуть позже лечь, чтобы быть на связи. Большие временные рамки, но мы стараемся так подгадать время, чтобы побольше общаться друг с другом», — пояснила Кучеренко.

    Джерело: politeka.net

    знаменитости фотография Александра Кучеренко Украина
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