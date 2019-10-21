Жена Дмитрия Комарова поразила сеть интимным признанием



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Жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко рассказала, сколько уже не видела своего мужа

Жена ведущего «Мир на изнанку» Дмитрия Комарова «Мисс Украина — 2016» Александра Кучеренко рассказала, на сколько часто видит своего мужа дома.

Дмитрий сейчас находится в очередной экспедиции, а сама Александа только вернулась из Парижа, где принимала участие в рекламных съемках. При этом она отметила, что ее поездка во Францию не носила романтический характер.

«Для меня романтика, возможно, даже и в джунглях. Романтика это там, где мой муж», — прокомментировала жена Комарова.

При этом Александра отметила, что не видела своего мужа уже более месяца. Но при этом они всегда находятся на связи друг с другом.

«Мы не виделись с Димой уже больше месяца. Но на самом деле это не так ощутимо уже для меня, потому что постоянно на связи. Даже я уже привыкла немного раньше просыпаться, чтобы пожелать доброго утра и чуть позже лечь, чтобы быть на связи. Большие временные рамки, но мы стараемся так подгадать время, чтобы побольше общаться друг с другом», — пояснила Кучеренко.

Джерело: politeka.net