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    Женщина года 2019: эффектные снимки Шарлиз Терон

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    Женщина года 2019: эффектные снимки Шарлиз Терон

    44-летняя красавица Шарлиз Терон стала одной из красавиц, завоевавших звание "Женщина года". Также звезда украсила обложку глянца и снялась в новой фотосессии

    Американская актриса Шарлиз Терон получила звание «Женщина года» по версии издания Glamour «за мятежность». Роскошная красавица-блондинка, недавно кардинально сменившая прическу, предстала на новых фото из эффектной фотосессии.

    С 1990 года ежемесячный женский журнал выбирает «Женщин года», которые меняют «темп привычной игры». И лауреатки этого года - не исключение.

    В список вошли актриса Шарлиз Терон, писательница Маргарет Этвуд, актриса Яра Шахиди, звезда сборной США по футболу Меган Рапино, юная защитница окружающей среды Грета Тунберг, сценарист Ава Дюверней, модельер Тори Берч и The Women of RAICES.

    Каждая из них украсит обложку известного издания. Фотографии 44-летней актрисы уже появились в сети.

    Звезда фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» носит стильную в 2019 году стрижку под мальчика или «под горшок». В рамках фотосессии для издания актриса сменила несколько нарядов, включая красное облегающее и белое кружевное платья.

    «Какая честь быть названной одной из «Женщин года», наравне с некоторыми легендарными женщинами, которые делают свершение в разных сферах деятельности», - подписала публикацию Терон.

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    instagram.com/charlizeafrica
    instagram.com/charlizeafrica
    instagram.com/charlizeafrica
    instagram.com/charlizeafrica

    Подписчики звезды высоко оценили новые кадры и достижение кумира, поставив массу лайков и оставив восхищенные и поздравительные комментарии.

    На данный момент короткостриженная актриса, которая воспитывает своих детей вопреки общественному мнению, снимается в двух проектах – «Форсаж 9» и «Скандал». За время многолетней карьеры в качестве актрисы звезда южноафриканского происхождения множество раз менялась ради роли. И речь идет не только о стрижке, а о кардинальных экспериментах.

    Не раз Шарлиз набирала десять, а то и двадцать лишних килограммов, чтобы вжиться в роль. Но после съемок звезда фильма «Адвокат дьявола» моментально возвращалась в форму, становясь еще красивее, чем была.

    Джерело: joinfo.ua

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