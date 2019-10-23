Осадчая показала яркие осенние фото



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instagram.com/kosadcha

Фото с двухлетним Иваном Осадчая показала в Instagram

Ведущая передачи Светская жизнь Катя Осадчая показала фото с веселой прогулки в парке, на которую она отправилась с сыном.

Для прогулки Катя выбрала светлые джинсы и голубую футболку, а дополнила нежный образ бирюзовым кардиганом и нежно-розовой накидкой. Ивана же она одела в темно-синюю куртку и шапочку.

На снимках Осадчая и Иван радостно играют в желтых листьях. «Коли в детстве не навалялся в листве, то есть еще один шанс со своими детьми», — поделилась счастливая Осадчая.

«Осенних радостей не бывает много», — добавила она в подписи к другим фото, на которых ведущая кружит своего сына на руках в парке.

«Вот так выглядит счастье», «Вы счастливые родители», «Это так нежно и трогательно», — восхитились подписчики Осадчей.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов долгое время скрывали свои отношения и поженились в начале февраля. А 18 февраля 2017 года у них родился сын Иван. Горбунову 24 августа исполнится 48 лет, Осадчей 12 сентября — 36.

Джерело: style.nv.ua