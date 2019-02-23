Женская красота как продукт: нетипичные фото



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birdinflight.com

Фотографы Ник и Джулия из Лос-Анджелеса в своих работах противостоят дегуманизации современных стандартов красоты

В 2012 году Ник Садлер и Джулия Ш. объединились в дуэт SHSadler, который исследует влияние стандартов красоты на представления о женском теле.

Фотографы хотят пересмотреть сдвиг в концепции фотосъемок, которые теперь доступны каждому благодаря современным гаджетам и фильтрам.

«Популярность социальных сетей изменила наше взаимодействие с культурой и друг с другом. Стандарты красоты, которые ранее применялись к моделям в журналах, теперь распространяются на все публичные фотографии», — рассказал дуэт в комментарии It’s Nice That.

Ник и Джулия снимают женщин с близкого расстояния так, что видны складки и родинки на теле и толстый слой косметики.

В последней съемке под названием Fresh Meat («Свежее мясо») приняли участие четыре модели. Их ярко накрашенные лица в целлофане и упаковки из-под мяса фотографировали отдельно.

Затем Джулия и Ник объединили изображения и наложили на них блики, как на продукты в пластиковой упаковке.

«Ни одна из моделей не пострадала в процессе съемки, после нее мы вместе пообедали», — заверили фотографы.

Джерело: birdinflight.com