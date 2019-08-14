«Живой Кен» с голым торсом и хвостом русалки позагорал в бассейне



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Родриго Алвес Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk/

Мужчина с русалочьим хвостом позировал у бассейна своего дома в испанской Марбелье

34-летний Родриго Алвес, который потратил целое состояние на хирургов и косметологов, удивил необычным пляжным образом.

«Живой Кен» привлек внимание оригинальным пляжным костюмом. Он надел сине-зеленый хвост русалки и поделился кадрами со своего отдыха в необычном виде. Блондин загорал, сидя на кромке бассейна, а также поплавал, показав «аксессуар» в деле. Родриго показал пресс, который является результатом пластических операций.

«Оглядываясь назад, я вижу: эти глупые маленькие мечты всегда были частью меня. Мечты сбываются, кажется!» – отметил Родриго. Он также подчеркнул, что аксессуар имеет и практическую ценность. «Он облегчает плавание и помогает сжигать больше калорий», – сказал Алвес Daily Mail.



