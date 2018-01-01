Зима под микроскопом: Завораживающие макрофотографии снежинок покорили сеть

Изысканная красота, которую сотворила природа

Канадский фотограф Дон Комаречка сделал первую макрофотографию в 2015 году, и просто заболел этой темой. Снежинки на его снимках получаются удивительно красивыми, невероятных форм, похожими на фантастические небесные кристаллы. Он даже выпустил книгу Sky Crystals, где собрал свои лучшие работы. Остаётся только удивляться, какую изысканную