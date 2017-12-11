«363 дня чая»: Художница на протяжении трёх лет создаёт миниатюры на чайных пакетиках

Проект современной художницы Руби Сильвиус по достоинству оценят не только натуры творческие, но и любители чая

Художнице удалось совместить чаепитие и ежедневные уроки живописи. Три года назад стартовал ее проект «363 дня чая», Руби Сильвиус тогда и представить не могла, что «чайных» дней в ее жизни окажется гораздо больше. В частности, во время путешествия по Стране восходящего солнца в 2016 году Руби Сильвиус создала цикл



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Проект современной художницы Руби Сильвиус по достоинству оценят не только натуры творческие, но и любители чая

Художнице удалось совместить чаепитие и ежедневные уроки живописи. Три года назад стартовал ее проект «363 дня чая», Руби Сильвиус тогда и представить не могла, что «чайных» дней в ее жизни окажется гораздо больше.

В частности, во время путешествия по Стране восходящего солнца в 2016 году Руби Сильвиус создала цикл «26 дней чая в Японии». Эти рисунки написаны чернилами, акварелью, гуашью, а также многие из них дополнены оригами. Недавний цикл Руби, датируемый 2017 годом, создан в Париже.

Художницу вдохновили цветущие сады и изысканная французская кухня. Цикл «26 дней чая во Франции» экспонировался в галерее LM Studio в Йере на юго-востоке Франции.

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Джерело: Культурология