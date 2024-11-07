Змінився до невпізнаваності. Що сталося з чоловіком, який у дитинстві був обличчям Kinder (фото)

Співпраця з Kinder зробила Маттео Фарнеті знаменитістю

Італієць Маттео Фарнеті, який 15 років поспіль був обличчям рекламної кампанії шоколадного продукту Kinder Chocolate, нині – дорослий чоловік приблизно тридцяти років.

Маттео Фарнеті став доволі популярним інфлюенсером. Він активно веде свій блог в інстаграмі, де ділиться подробицями свого життя.

Маттео Фарнеті став доволі популярним інфлюенсером фото: Matteo Farneti/Instagram

При цьому Фарнеті не часто згадує, як співпраця з Kinder зробила його знаменитістю. Відомо, що з 2004 року він був обличчям Kinder Chocolate, однак через 15 років передав цю естафету новому поколінню.

Маттео Фарнеті 15 років поспіль був обличчям Kinder Chocolate фото: Matteo Farneti/Instagram

Нині інфлюенсер активно займається створенням цифрового контенту та час від часу знімається в рекламі. На його сторінку в інстаграмі підписано 24,5 тис. користувачів.

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