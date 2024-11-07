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Змінився до невпізнаваності. Що сталося з чоловіком, який у дитинстві був обличчям Kinder (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Нині італійцю Маттео Фарнеті трохи за тридцять
фото: Matteo Farneti/Instagram

Співпраця з Kinder зробила Маттео Фарнеті знаменитістю

Італієць Маттео Фарнеті, який 15 років поспіль був обличчям рекламної кампанії шоколадного продукту Kinder Chocolate, нині – дорослий чоловік приблизно тридцяти років.

Маттео Фарнеті став доволі популярним інфлюенсером. Він активно веде свій блог в інстаграмі, де ділиться подробицями свого життя.

Маттео Фарнеті став доволі популярним інфлюенсером
Маттео Фарнеті став доволі популярним інфлюенсером
фото: Matteo Farneti/Instagram

При цьому Фарнеті не часто згадує, як співпраця з Kinder зробила його знаменитістю. Відомо, що з 2004 року він був обличчям Kinder Chocolate, однак через 15 років передав цю естафету новому поколінню.

Маттео Фарнеті 15 років поспіль був обличчям Kinder Chocolate
Маттео Фарнеті 15 років поспіль був обличчям Kinder Chocolate
фото: Matteo Farneti/Instagram

Нині інфлюенсер активно займається створенням цифрового контенту та час від часу знімається в рекламі. На його сторінку в інстаграмі підписано 24,5 тис. користувачів.

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Допис, поширений Matteo Farneti (@matteofarneti)

Нагадаємо, американська попзірка Тейлор Свіфт зʼявилась на матчі Chiefs Game з патчами-блискітками на обличчі, чим спровокувала шалену популярність товару.

Теги: реклама шоколад чоловік дитина блогер

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