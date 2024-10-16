У ЄС рекордно подорожчав важливий продукт харчування

Reuters: на жителів країн Європи чекає дороге Різдво через ціни на вершкове масло

Ціни на вершкове масло досягли рекордного рівня в Європі – вони виросли на 83% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це пише агентство Reuters.

Вершкове масло в Європі рекордно подорожчало, що стало поганою новиною для пекарів та кондитерів, які готуються до різдвяних свят та вже зіткнулися з високими витратами на шоколад та цукор.

Аналітики пояснили це високим попитом на масло та обмеженими запасами. Крім того, відіграло свою роль і прагнення переробників молочної продукції використовувати більше молока для виробництва найбільш прибуткових продуктів, таких як сир.

Зазначається, що до 29 вересня вершкове масло торгувалося на світових ринках за рекордною ціною $8706 за тонну. Це на 83% перевищує показники минулого року.

Як заявив директор Французької федерації пекарів і кондитерів FEB Поль Буавен, великі харчові компанії заповнили більшу частину своїх запасів вершкового масла, перш ніж почати виробляти різдвяні торти та морозиво. А ось для дрібних виробників наслідки будуть значними, оскільки зростання цін неминуче.

Як пише Reuters, минулого року виробництво молока впало в більшій частині земної кулі, включаючи Європу, Сполучені Штати та Нову Зеландію – найбільшого у світі експортера молока та масла – через низькі ціни та високі витрати на корми, які непокоїли багатьох фермерів.

Глобальне виробництво молока дещо відновилося у 2024 році, але залишалося низьким порівняно зі зростаючим попитом, що спонукало виробників віддати перевагу розподілу молока на найбільш конкурентоспроможні продукти, такі як сир, замість масла, сказав аналітик молочної галузі Rabobank Майкл Харві.

Згідно з останніми даними ЄС, виробництво молока в ЄС зросло на 0,7% з січня 2023 року по липень 2024 року. За той же період виробництво вершкового масла впало на 1,6%, тоді як виробництво сиру зросло на 3,2%.

Нагадаємо, постачання оливкової олії в Європі має різко зрости наступного року, оскільки провідний виробник – Іспанія – оговтається від посухи. Але залишається незрозумілим, чи будуть євопейські господарства так само активно купувати олію, як і до рекордного подорожчання продукту.