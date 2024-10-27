У РФ колишній «вагнерівець» кидався на людей із ножем

Нападника застрелили співробітники Росгвардії

У російському місті Челябінськ колишній найманець приватної військової компанії «Вагнера» кидався на людей із ножем. Його застрелили співробітники Росгвардії. Про це повідомило місцеве видання 74.ru.

Попередньо відомо, що інцидент стався у Тракторозаводському районі Челябінська. Свідки повідомили про агресивного напівоголеного чоловіка, який погрожує перехожим ножем. На виклик виїхали співробітники патрульно-постової служби, проте нападник утік і сховався в одній із осель.

Згодом на місце події прибули співробітники Росгвардії. Проте чоловік і з ними поводився агресивно.

Як повідомили джерела місцевим журналістам, застрелений чоловік – боєць ПВК (імовірно, ПВК «Вагнера», – ред.), раніше був судимий за вживання наркотиків та заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю.

Нагадаємо, у будинку, який належав Пригожину, тепер проводяться секс-вечірки.

За даними британської розвідки, група «Вагнера» відійшла з лінії фронту в Україні у травні 2023 року, її замінили нерегулярні формування чеченського та російського «добровольчого корпусу» міноборони. «Африканський корпус» міноборони Росії замінив дислокації «Вагнера» у Сирії та Лівії наприкінці 2023 та на початку 2024 року відповідно. Проте група «Вагнера» зберігає незалежні дислокації у Білорусі, Малі та Центральноафриканській Республіці.