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Деякі українські діти не зможуть в'їхати до Польщі: причини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Деякі українські діти не зможуть в'їхати до Польщі: причини
Польща змінює правила перетину кордону для дітей до 13 років
фото із відкритих джерел

Перетин польського кордону українськими дітьми, які не мають електронного документа Diia.pl, стає дедалі проблематичнішим

Українські діти до 13 років, які мають тимчасовий захист, можуть не отримати можливість в'їзду до Польщі, якщо у них немає електронного документа Diia.pl. Про це повідомила Прикордонна служба Польщі, пише ресурс uapl.info.

Як зазначається, номер PESEL не забезпечує автоматичного права на повторний в'їзд до Польщі. На запит фонду Right To Protection Poland уточнили правила перетину кордону для дітей до 13 років, які втратили доступ до застосунку Diia.pl через зміну статусу легального перебування їх батьків.

Керівник прикордонного департаменту Головної комендатури Прикордонної служби Польщі Аркадіуш Тивонюк підтвердив, що неповнолітні особи віком до 13 років, які не мають електронного документа Diia.pl, не можуть перетинати кордон Польщі або подорожувати в інші країни Шенгенської зони:

«Для цієї категорії осіб при перетині кордону необхідно пред’явити дійсний закордонний паспорт та електронний документ у мобільному застосунку Diia.pl. Наявність лише довідки про присвоєння номера PESEL не дає права громадянам України на повторний в'їзд до Польщі чи подорож до інших країн Шенгенської угоди», – йдеться у відповіді прикордонної служби.

Ця проблема стосується дітей українських переселенців, які були прив’язані до електронного документа Diia.pl своїх батьків або законних опікунів зі статусом PESEL UKR. Якщо один з батьків чи опікунів отримав карту побиту (посвідку на тимчасове проживання), діти втрачають доступ до цього додатку.

Діти до 13 років не можуть самостійно користуватися Diia.pl, оскільки довірений профіль (profil zaufany) в Польщі можна оформити лише з 13-річного віку.

Прикордонна служба Польщі пояснила, що зміна правового статусу українських переселенців може призвести до втрати певних електронних доступів. Статус PESEL UKR в Польщі скасовується після отримання іншого статусу:

  • дозволу на тимчасове або постійне перебування (карти побиту);
  • дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС;
  • згоди на отримання додаткового захисту;
  • згоди на толерантне перебування або перебування з гуманітарних причин.

Водночас використання електронного документа Diia.pl дозволено лише українцям, які мають тимчасовий захист (статус PESEL UKR). Якщо дорослі змінюють свій правовий статус в Польщі, доступ до Diia.pl анулюється й у їхніх дітей до 13 років, які були прив’язані до цього додатку.

Нагадаємо, спеціальний модуль у застосунку mObywatel Diia.pl був створений у березні 2022 року, щоб залучити українських переселенців до польської електронної бази документів та надати їм доступ до цифрових послуг у країні. З 23 липня 2022 року електронний документ Diia.pl визнаний цифровим посвідченням легального перебування українців на території Польщі. Він діє як дозвіл на проживання та, разом із паспортом, дозволяє перетин зовнішнього кордону ЄС і переміщення в межах Шенгенської зони до 90 днів. З червня 2023 року українці в Польщі можуть додавати дані своїх дітей в електронний документ Diia.pl. Для цього дитина повинна мати статус UKR у реєстрі PESEL та бути пов’язаною з номером PESEL UKR одного з батьків. З цим документом діти можуть вільно подорожувати.

До слова, влада Польщі зобов'язала із вересня усіх українських дітей відвідувати школи. За невиконання батьків штрафуватимуть на 100 злотих, а з 2025 року можуть позбавити виплати 800+.

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Теги: паспорт українці права громадян кордон правила дитина подорож Польща

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