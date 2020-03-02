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    Звезда Pussycat Dolls встречается с регбистом (фото)

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    Звезда Pussycat Dolls встречается с регбистом (фото)

    Николь Шерзингер многие помнят по горяченным клипам бурлеск-группы The Pussycat Dolls

    У поп-дивы давняя страсть к спорту. Она восемь лет встречалась с чемпионом мира в классе Формула-1 Льюисом Хэмилтоном и бросила автогонщика, когда устала ждать предложение руки и сердца.
    С 2016 по 2019 год Шерзингер была в отношениях с теннисистом и экс-бойфрендом Марии Шараповой Григором Димитровым.

    Теперь у нее новая любовь. 34-летний шотландский регбист Том Эванс участвовал в британском шоу The X Factor: Celebrity в составе группы Try Star. Николь сидела в жюри, обратила внимание на смазливого спортсмена, но не дотащила объект интереса дальше полуфинала.

    Слухи, что Николь и Том встречаются, ходят уже давно. Впрочем, Николь настаивала, что она была слишком занята воссоединением своей группы, чтобы с головой погружаться в романтические отношения. Инсайдеры же утверждали, что пара много времени проводила вместе и не раз ходила на свидания.

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    Том Эванс и Николь Шерзингер

    Он всегда говорил, что Николь - одна из самых красивых женщин в мире. Она приглянулась ему задолго до встречи с ней на шоу. Сначала он немного нервничал, но между ними сразу проскочила искра.

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