Майже 22% українців – люди віком 65 років і старше

Україна входить до тридцяти країн світу з найстарішим населенням. Як інформує «Главком», про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін після зустрічі з послом Японії в Україні Накагоме Масаші.

Тож представники України та Японії обговорили розширення співпраці у соціальній сфері, зокрема у програмах активного довголіття для людей старшого віку, реабілітації та житлових проєктах для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

«Україна входить до тридцяти країн світу з найстарішим населенням. Майже 22% українців – люди віком 65 років і старше. Саме тому Мінсоцполітики розвиває флагманський напрям «Активне довголіття», щоб люди старшого віку залишалися активними, здоровими та інтегрованими в життя громад. Ми високо цінуємо досвід Японії в цьому питанні та щиро зацікавлені у стратегічному партнерстві», – сказав Денис Улютін.

Накагоме Масаші підкреслив, що Японія зацікавлена у поглибленні співпраці, цінує український досвід у пошуку рішень для складних соціальних викликів та готова сприяти розвитку двосторонніх проєктів.

Нагадаємо, в Україні за час повномасштабної війни щорічне скорочення населення в середньому становить близько 1 мільйона 150 тисяч осіб.

Раніше повідомлялося, що Миколі Чабану з Каменя-Каширського, що на Волині, виповнився 101 рік. Довгожитель сам доглядає господарство, тримає козу і щодня виконує фізичні вправи. Пенсіонер розповів: за його плечима – десятки років роботи водієм вантажівки та тисячі кілометрів доріг. Чоловік певен: секрет його довголіття – щоденна зарядка і жодної ліні.