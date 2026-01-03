Головна Країна Суспільство
101-річний волинянин показав, як робить зарядку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
101-річний волинянин показав, як робить зарядку
101-річний волинянин більшість справ у господарстві робить сам
фото: suspilne.media

Довгожитель сам доглядає господарство, тримає козу і щодня виконує фізичні вправи

Миколі Чабану з Каменя-Каширського, що на Волині, виповнився 101 рік. Довгожитель сам доглядає господарство, тримає козу і щодня виконує фізичні вправи. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Пенсіонер розповів: за його плечима – десятки років роботи водієм вантажівки та тисячі кілометрів доріг. Чоловік певен: секрет його довголіття – щоденна зарядка і жодної ліні.

фото: suspilne.media

«Якби гімнастики не робив би, то ноги заклякли б. А так ще пальці роблять. Ще в магазин сам ходжу. Ще й випив би, але дочка ховає (алкоголь)», – жартує чоловік.

Микола Чабан народився 19 грудня 1924 року. Щодня він рано прокидається і йде годувати і доїти козу. Чоловік каже: без роботи і руху себе не уявляє.

фото: suspilne.media

Волинянин навчався у польській школі. У родині було восьмеро дітей. Коли почалася Друга світова – на фронт забрали його батька. «Він погиб молодий – в сорок один рік», – пригадує довгожитель.

Після війни Микола Чабан одружився, за дружину обрав дівчину з сусіднього села. Разом подружжя виховало трьох дітей. Зараз у Миколи Степановича є шість внуків і 13 правнуків.

фото: suspilne.media

«Що тут сказати – ще дід сам себе обслуговує, ще з ним біди, як то кажуть, немає. Він собі сам козу подоїть, ще їсти зварить, не глухий. Ще й спортом займається, бо хоче ще прожити», – розповідає донька Миколи Степановича Ольга.

101-річний волинянин сам доглядає господарство і тримає козу

За сто один рік, каже чоловік, ніколи не гнався за легким життям і завжди намагався бути корисним. Його донька розповідає, зараз батько живе у звичному для себе ритмі і власним прикладом доводить: активність і праця не мають вікових меж.

Нагадаємо, мешканка Великої Британії Маргарет Джонс відсвяткувала свій 104-й день народження, вразивши оточення своєю енергійністю та оптимізмом. Колишня військовослужбовиця, яка пройшла крізь вогонь Другої світової війни, розкрила просту, але глибоку філософію, що дозволила їй перетнути столітній рубіж у доброму гуморі.

Раніше у Північній Ірландії відбулося особливе святкування дня народження для ветерана Другої світової війни, 107-річного Нормана Ірвіна, який є найстарішим чоловіком у регіоні.

