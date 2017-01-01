17 продуктов, которые помогут пережить Рождественский пост

Рождественский пост в 2017 году у православных христиан начался 28 ноября и закончится 6 января.

Те, кто постится, знают: соблюдать предписанные правила и ощущать сытость крайне тяжело. [READ_MORE] Организм, привыкший к более тяжелой и калорийной пище, постоянно требует «дозаправку» энергии, а сознание отказывается оставаться ясным и бодрым на протяжении всего дня. Решение есть – нужно подобрать список продуктов,



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Рождественский пост в 2017 году у православных христиан начался 28 ноября и закончится 6 января.

Те, кто постится, знают: соблюдать предписанные правила и ощущать сытость крайне тяжело.

Организм, привыкший к более тяжелой и калорийной пище, постоянно требует «дозаправку» энергии, а сознание отказывается оставаться ясным и бодрым на протяжении всего дня. Решение есть – нужно подобрать список продуктов, способных заменить любимые блюда. Какие продукты должны быть в вашем холодильнике и как их комбинировать вы узнаете прямо сейчас.

Сыр = тофу + орехи

Цинк, кальций, фосфор, аминокислоты триптофан, лизин и метионин, а также большое количество белка – основные ингредиенты сыров. В пост качественно восполнить этот продукт сможет лишь тофу – сыр без четко выраженного вкуса и запаха, который производится из соевого молока. И не только восполнить, но и превысить «витаминную норму» сыра: в тофу присутствуют все витамины группы В (кроме В12), А, Е, кальций, калий, магний, фосфор, железо, цинк, медь и даже столь редкие микроэлементы, как молибден, кобальт, кремний, хром, бор. А благодаря большому количеству протеина (в 100 граммах продукта его содержание колеблется от 7 до 12 граммов), почти полному отсутствию жиров и углеводов и с калориностью 73 ккал, тофу может по праву быть назван не только более полезным заменителем сыра, но и диетическим продуктом.

А жир, который присутствует в обычных сырах, можно заменить орехами. Выбирайте самые жирные сорта – в пост это не особо скажется на фигуре, зато обеспечит чувство сытости и бодрости. В топе — грецкий орех, миндаль, фундук, бразильский, кешью и арахис.

Наггетсы = фалафель

Фалафель – это обжаренные во фритюре и приправах шарики из измельченного нута, иногда с добавлением фасоли. Это поставщик полноценного растительного белка и прекрасная замена любителям котлет и наггетсов. К тому же гораздо более полезная. Фалафель имеет в составе витамины группы В, клетчатку, сложные углеводы и протеины.

Мясо = грибы, бобовые, гречка, соевое мясо

Любителям сочных стейков в пост приходится совсем несладко. Спасти могут сытные бобовые: фасоль, горох, нут, чечевица. Они не только содержат мощные антиоксиданты, предотвращают рак, снижают холестерин, помогают бороться с сахарной и фастфудной зависимостью, но и являются прекрасным источником «долгой» энергии. Самая полезная крупа – гречка – восполнит недостаток аминокислот, йода, фосфора, железа, меди витаминами группы В, РР и Е. Кроме того, по белковому составу она ничем не уступает мясу.

Молоко коровье = миндальное, кокосовое, соевое

Пост – повод попробовать молоко в его необычных форматах. Например, в миндальном молоке приятным бонусом будет не только его низкая калорийность по сравнению с обычным (60 против 146 ккал), но и половина дневной нормы витамина Е, треть – кальция, и почти четверть – витамина D. А в кокосовом содержится колоссальное количество омега-3, 6, 9 ненасыщенных жирных кислот, много калия, железа, марганца, антиоксидантов и витамина С. Что касается соевого молока – оно слегка уступает обычному только по содержанию кальция, а еще богато важным для соблюдающих пост витамином В12.

Рыба = морская капуста, грибы

Состав ламинарии действительно уникален: по сравнению с обычной капустой в ней содержится в два раза больше фосфора, в 11 – магния, в 16 – железа и в 40(!) – натрия. Кроме того, она является источником уникальных веществ – альгинатов, способные обезвреживать токсины, повышать иммунитет и снижать риск заболевания раком.

В грибах содержится до 18 полезных аминокислот, витамины А, В, РР и редкий витамин D. Это сытный и суперполезный диетический продукт, который ко всему прочему помогает поддерживать отличное состояние волос, ногтей, кожи.

Сливочное масло = растительные масла

О пользе растительных масел приверженцы ЗОЖ могут говорить часами и будут правы. Подсолнечное, кокосовое (не выделяет канцерогенов при жарке), кукурузное, оливковое, рапсовое, льняное, кунжутное, арахисовое и масло авокадо – лидеры списка самых полезных растительных масел. Каждое полезно по-своему, но все они содержат воспетые диетологами всего мира незаменимые жирные кислоты, витамины и микроэлементы – повод добавить их в рацион во время поста!

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