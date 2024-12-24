Чай в пакетиках небезпечний для здоров’я? Вчені шокували дослідженням

Найбільшу небезпеку пакетованого чаю представляють нейлон, целюлоза та поліпропілен, адже саме ці матеріали найчастіше використовують виробники

Упаковка для харчових продуктів є основним джерелом мікро- та нанопластикового забруднення

Науковці з’ясували, що найпоширеніші матеріали чайних пакетиків виділяють мільйони мікрочастинок пластику при потраплянні в гарячу воду. З кишківника вони всмоктуються в кровотік і розносяться по всьому організму, осідаючи в тканинах. Про це повідомляє Earth.com.

Нещодавні дослідження групи мутагенезу Департаменту генетики та мікробіології UAB підкреслюють, як чайні пакетики на основі полімерів виділяють мікропластик і нанопластик під час заварювання.

Дослідження вперше показало, що ці частинки можуть поглинатися клітинами кишківника людини, потенційно потрапляючи в кров і поширюючись по всьому тілу.

Упаковка для харчових продуктів є основним джерелом мікро- та нанопластикового забруднення. Люди в основному піддаються впливу цих частинок через вдихання та ковтання.

Найбільшу небезпеку пакетованого чаю представляють нейлон, целюлоза та поліпропілен, адже саме ці матеріали найчастіше використовують виробники.

Для характеристики цих частинок дослідники використали сучасні аналітичні методи, серед яких скануюча електронна мікроскопія (SEM), трансмісійна електронна мікроскопія (TEM) та аналіз наночастинок (NTA). Завдяки цим методам команда змогла детально вивчити структуру, розміри та поведінку частинок.

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