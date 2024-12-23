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Люди на Землі стали повільніше старіти – ВООЗ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Вчені помітили позитивні зміни у старінні людей на планеті
фото із відкритих джерел

Прогрес у розвитку охорони здоров'я та покращення ситуації зі шкідливими звичками дещо сповільнили старіння населення

За останні сто років швидкість когнітивного старіння людей значно знизилася. Про це заявили експерти ВООЗ та міжнародний колектив медиків Колумбійського університету (Нью-Йорк), пише Nature.

Вчені вважають, що це пов'язано з покращенням освіти та якості медицини, а також дієтою.

«Ми були вражені тим, наскільки серйозними були ці покращення, особливо якщо порівнювати людей, які народилися після завершення Другої світової війни з попередніми поколіннями людей. може навіть звернути цей тренд», – заявив професор Колумбійського університету Джон Бірд.

Дані для аналізу збиралися в Британії та Китаї в рамках проєктів ELSA та CHARLS, спрямованих на довгострокове та всебічне вивчення процесу старіння, у тому числі й згасання когнітивних здібностей. Загалом у цих ініціативах взяло участь понад 26 тис. літніх китайців та британців віком від 60 років і старших, за чиїм здоров'ям вчені спостерігали протягом кількох десятиліть.

Крім ключових фізіологічних показників, організатори цих моніторингових проектів також відстежували те, як змінювалися ключові когнітивні характеристики людей похилого віку, у тому числі так званий когнітивний резерв (йдеться про здатність мозку справлятися з різними ушкодженнями, включаючи наслідки інсульту – «Главком»).

Проведені розрахунки показали, що рівень когнітивного резерву в даної вікової категорії людей значним чином зріс за останні кілька десятиліть, внаслідок чого мозок у людей похилого віку, що народилися в 1950 роках, виглядає приблизно на шість років молодше, ніж у представників покоління 1940 років.

Ці відмінності, як зазначають вчені, були ще більш вираженими порівнюючи обсяги когнітивного резерву у британців та китайців повоєнної та довоєнної епохи, що говорить про різке уповільнення старіння мозку в останні кілька десятиліть.

На думку професора Бірда та його колег, все це відображає швидкий прогрес у розвитку охорони здоров'я та покращення ситуації зі шкідливими звичками та хронічними хворобами, що наголошує на важливості подальшого розвитку медицини.

Нагадаємо, в Івано-Франківську лікарі провели унікальну операцію – 57-річній пацієнтці видалили пухлину вагою 17 кг. Про це повідомили у пресслужбі «Прикарпатського клінічного онкологічного центру Івано-Франківської обласної ради».

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Теги: ВООЗ наука старіння шкіри соціум здоров'я вчені

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