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    Здоровье

    Американские ученые предложили революционный способ похудения

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    Американские ученые предложили революционный способ похудения

    Сильные мышцы – залог не только здоровья, но и избавления от лишнего веса, - считают специалисты

    Американские ученые выяснили, что желающим похудеть нужно сосредоточиться не на потере жира, а на том, чтобы укрепить мышцы. Об этом заявили медики из университета штата Джорджия.

    Ученые уверены, что слабые мышцы имеют прямую связь со стрессами, неправильным питанием и отсутствием физической активности. Эти же факторы влияют на увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний и появления диабета.

    Очень часто после похудения люди не могут удержать вес. Специалисты тоже связали это со слабыми мышцами. «Мускулы используют много кислорода и в целом потребляют много энергии», – поделился доктор Райан Харрис.

    Он считает, что мышцы «вытягивают» глюкозу из крови, в чем состоит одно из главных преимуществ развитой мускулатуры. Сильные мышцы – залог не только здоровья, но и избавления от лишнего веса.

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    здоровье
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