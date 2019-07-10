Американские ученые предложили революционный способ похудения



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Сильные мышцы – залог не только здоровья, но и избавления от лишнего веса, - считают специалисты

Американские ученые выяснили, что желающим похудеть нужно сосредоточиться не на потере жира, а на том, чтобы укрепить мышцы. Об этом заявили медики из университета штата Джорджия.

Ученые уверены, что слабые мышцы имеют прямую связь со стрессами, неправильным питанием и отсутствием физической активности. Эти же факторы влияют на увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний и появления диабета.

Очень часто после похудения люди не могут удержать вес. Специалисты тоже связали это со слабыми мышцами. «Мускулы используют много кислорода и в целом потребляют много энергии», – поделился доктор Райан Харрис.

Он считает, что мышцы «вытягивают» глюкозу из крови, в чем состоит одно из главных преимуществ развитой мускулатуры. Сильные мышцы – залог не только здоровья, но и избавления от лишнего веса.

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