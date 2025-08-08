У США винайдено краплі, які повертають ідеальний зір на 10 годин щодня

Ефект від використання капель триває близько 10 годин

У США Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) схвалило перші очні краплі для боротьби з пресбіопією, які можуть тимчасово відновити зір до ідеального рівня навіть у літніх людей. Ефект триває 10 годин. В продажу препарат очікується у 4 кварталі 2025 року, пише «Главком» з посиланням на New Atlas.

VIZZ – офтальмологічний засіб, над яким працювали довгий час. За даними розробників, ефект настає вже за 30 хвилин і триває до 10 годин.

Очні краплі VIZZ призначені для щоденного застосування один раз на день. Вони забезпечують покращення зору без використання окулярів.

Препарат діє шляхом легкого звуження зіниці, що створює так званий «ефект пінхолу» – механізм, подібний до фокусування камери. Це покращує фокусування на близьких об'єктах.

Випробування крапель відбувалось за участі сотень пацієнтів. Загалом препарат застосовувався упродовж тривалого часу без виявлених серйозних побічних ефектів.

У 2021 році були схвалені перші краплі для лікування пресбіопії – Vuity (на основі пілокарпіну), але вони можуть спричиняти побічні ефекти, зокрема відчуття тиску в ділянці брів або рідкісні ускладнення. Натомість VIZZ діють на зіницю без стимуляції акомодації (здатність ока пристосовуватися до чіткого бачення предметів на різних відстанях).

На думку президента і генерального директора LENZ Therapeutics Ефа Шиммельпеннінка, це «революційне покращення доступних варіантів лікування» для понад 128 млн американців, які страждають на пресбіопію. Клінічний дослідник Марк Блуменштейн додав, що це відкриття може стати новим стандартом лікування для мільйонів пацієнтів.

Зазначимо, що пресбіопія – це вікове порушення зору, за якого поступово погіршується здатність чітко бачити предмети на близькій відстані. Річ в тім, що у молодому віці всередині ока кришталик еластичний і легко змінює форму, щоб фокусувати зір на об'єктах на різній відстані. Однак з віком він втрачає гнучкість, не може так ефективно змінювати форму, тому втрачається здатність фокусуватися на близьких предметах.

Зазвичай пресбіопія починається після 45 років. Людям з цим порушенням складно читати та виконувати інші задачі.

