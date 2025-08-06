Китай відновлює «антиковідні» заходи на тлі спалаху смертоносного вірусу

Кількість хворих на вірус, який переносять комарі, стрімко зростає

У Китаї через спалах вірусу Чикунгунья, який переносять комарі, запроваджено такі ж профілактичні заходи, які діяли під час пандемії Covid-19. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Independent.

Вірус спричиняє підвищення температури до 40 градусів, головний біль, нудоту, біль у м'язах і суглобах. Для ліквідації спалаху в Китаї використовують протоколи національного рівня. «Влада запровадила суворі профілактичні заходи, аналогічні до тих, що були під час пандемії Covid, включно з широким дезінфекційним розпиленням», – йдеться в статті.

Крім того, жителі Китаю отримали наказ позбутися застояної води в будинках, наприклад, у квіткових горщиках, кавоварках або пляшках. За порушення цієї вимоги загрожує штраф у розмірі до 10 тис. юанів.

Нагадаємо, Чикунгунья – це вірусне захворювання, яке передається через укуси інфікованих комарів. Зазвичай симптоми з’являються через 3–7 днів після укусу. Серед основних симптомів – лихоманка та сильний біль у суглобах, який у складних випадках біль може тривати роками.

Перший випадок стався у місті Гонконг. Тоді 12-річний хлопчик заразився після поїздки до Фошаню. Зараження зафіксовані ще в 12 містах провінції. Найбільше ускладнень виникає у літніх людей та новонароджених. Також «під ударом» люди із хронічними захворюваннями (наприклад, діабетом або хворобами серця).

До слова, в Україну надійшло 300 тис. доз вакцини БЦЖ від туберкульозу для безоплатного щеплення дітей за Національним календарем профілактичних щеплень.