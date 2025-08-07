Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві різко зросла кількість госпіталізованих через Covid-19

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Києві різко зросла кількість госпіталізованих через Covid-19
За словами посадовців, зростання захворюваності відбувається на тлі частіших повітряних тривог та вимушеного перебування мешканців у сховищах
фото з відкритих джерел

Станом на 1 липня в інфекційних відділеннях перебувало 15 пацієнтів, а нині їхня кількість зросла до 68

За останній місяць кількість госпіталізацій через Covid-19 у столиці зросла в рази. Якщо ще на початку липня в інфекційних відділеннях комунальних медзакладів перебували 15 осіб, то станом на 7 серпня їх стало вже 68. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Департамент охорони здоров’я КМДА.

Серед госпіталізованих – 24 дитини. Усі випадки не можна назвати легкими, пацієнти потребують серйозного лікування, постійного нагляду медиків і часто – кисневої підтримки.

Департамент охорони здоров’я зазначає, що зростання захворюваності відбувається на тлі частіших повітряних тривог та вимушеного перебування мешканців у сховищах. «Ми знову й знову нагадуємо: укриття – це порятунок! Але перебування у замкнених приміщеннях з обмеженими можливостями вентиляції підвищує ризик зараження, зокрема Covid-19», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, комітет Палати представників США під керівництвом республіканців завершив дворічне розслідування щодо походження коронавірусу. Вони дійшли висновку, що вірус, ймовірно, має лабораторне походження та поширився через витік з лабораторії в місті Ухань.

Зазначається, що вірус має унікальні біологічні характеристики, які не зустрічаються в природі. Також усі випадки Covid-19, за даними експертів, виникли внаслідок одного введення в організм людини, що суперечить попереднім пандеміям із природним походженням.

Як повідомлялося, новий варіант коронавірусу – NB 1.8.1 – з березня циркулює в Азії. Зовсім недавно він був виявлений і в європейських країнах, включаючи Францію, де зафіксовано чотири підтверджені випадки.

До слова, у Китаї через спалах вірусу Чикунгунья, який переносять комарі, запроваджено такі ж профілактичні заходи, які діяли під час пандемії Covid-19.

Читайте також:

Теги: вірус Київ КМДА

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Псевдомінерові загрожує позбавлення волі строком до шести років
Затримано чоловіка, який погрожував підірвати ТРЦ на Оболоні (фото)
Вчора, 12:01
Найближчі доступні апарати розташовані у сусідніх країнах, зокрема в Кракові чи Любліні
В Україні пацієнти, хворі на рак, залишились без діагностики
4 серпня, 18:27
Дорожники ремонтуватимуть покриття тротуару на парній стороні проспекту від пров. Ужгородського до вул. Виставкової
Рух пішоходів ділянкою Голосіївського проспекту обмежено до 1 жовтня (схема)
28 липня, 08:29
Рятувальники деблокують пасажирів одного з понівечених автомобілів. 20 липня 2025 рік
У мережі з'явилося відео моторошного ДТП на проспекті Соборності
22 липня, 17:36
Внаслідок обстрілу частково пошкоджено наземну частину станції
У Києві пошкоджено станцію метро «Лукʼянівська»
21 липня, 05:21
Зловмиснику загрожує до восьми років тюремного ув’язнення
Столичний сомельє програв у казино 1,7 млн грн, які взяв у інвесторів
17 липня, 17:02
Спецпредставник президента США Кіт Келлог перебуватиме у Києві тиждень
Зеленський пояснив, чому Путін перестав бити по Києву
16 липня, 14:23
На рубежах Київської області було перехоплено десяток БпЛА ворога
Вночі Київщину атакували десятки дронів. Як відпрацювали наземні екіпажі перехоплювачів
14 липня, 12:00
Чоловік у футболці з нацистською символікою на вулиці демонстрував прапор зі свастикою
Демонстрували нацистську символіку у центрі Києва: поліція затримала двох іноземців (фото)
8 липня, 09:28

Новини

У Києві різко зросла кількість госпіталізованих через Covid-19
У Києві різко зросла кількість госпіталізованих через Covid-19
За голі стіни – $150 тис. Яку квартиру можна купити біля Києво-Печерської лаври
За голі стіни – $150 тис. Яку квартиру можна купити біля Києво-Печерської лаври
У Києві на три дні змінять маршрути комунального транспорту: в чому причина
У Києві на три дні змінять маршрути комунального транспорту: в чому причина
На Київщині потонув неповнолітній хлопець, двох підлітків вдалося врятувати
На Київщині потонув неповнолітній хлопець, двох підлітків вдалося врятувати
Київські озера «цвітуть»: як місто бореться з водоростями
Київські озера «цвітуть»: як місто бореться з водоростями
У Києві пара найняла чоловіка для ремонту й отримала неприємний сюрприз
У Києві пара найняла чоловіка для ремонту й отримала неприємний сюрприз

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 серпня 2025
11K
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
8026
Ракетний удар по Київській телевежі: СБУ вручила підозри двом військовим РФ
7817
Покоління зумерів цілковито змінило підхід до подорожей
2287
Авіаційна мобілізація. Як спортивні літачки збивають «шахеди»

Новини

Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Сьогодні, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Сьогодні, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
Вчора, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
Вчора, 18:08
Міноборони Білорусі запропонувало розглядати смерть Лукашенка як загрозу нацбезпеці
Вчора, 16:48
Стало відомо, як донька Ротенберга допомогає олігархові обходити санкції
Вчора, 16:09

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua