У Києві різко зросла кількість госпіталізованих через Covid-19

За словами посадовців, зростання захворюваності відбувається на тлі частіших повітряних тривог та вимушеного перебування мешканців у сховищах

Станом на 1 липня в інфекційних відділеннях перебувало 15 пацієнтів, а нині їхня кількість зросла до 68

За останній місяць кількість госпіталізацій через Covid-19 у столиці зросла в рази. Якщо ще на початку липня в інфекційних відділеннях комунальних медзакладів перебували 15 осіб, то станом на 7 серпня їх стало вже 68. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Департамент охорони здоров’я КМДА.

Серед госпіталізованих – 24 дитини. Усі випадки не можна назвати легкими, пацієнти потребують серйозного лікування, постійного нагляду медиків і часто – кисневої підтримки.

Департамент охорони здоров’я зазначає, що зростання захворюваності відбувається на тлі частіших повітряних тривог та вимушеного перебування мешканців у сховищах. «Ми знову й знову нагадуємо: укриття – це порятунок! Але перебування у замкнених приміщеннях з обмеженими можливостями вентиляції підвищує ризик зараження, зокрема Covid-19», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, комітет Палати представників США під керівництвом республіканців завершив дворічне розслідування щодо походження коронавірусу. Вони дійшли висновку, що вірус, ймовірно, має лабораторне походження та поширився через витік з лабораторії в місті Ухань.

Зазначається, що вірус має унікальні біологічні характеристики, які не зустрічаються в природі. Також усі випадки Covid-19, за даними експертів, виникли внаслідок одного введення в організм людини, що суперечить попереднім пандеміям із природним походженням.

Як повідомлялося, новий варіант коронавірусу – NB 1.8.1 – з березня циркулює в Азії. Зовсім недавно він був виявлений і в європейських країнах, включаючи Францію, де зафіксовано чотири підтверджені випадки.

До слова, у Китаї через спалах вірусу Чикунгунья, який переносять комарі, запроваджено такі ж профілактичні заходи, які діяли під час пандемії Covid-19.