Новий штам Covid-19 в Україні: лікар розкрив головні небезпеки

В Україні виявили новий варіант коронавірусу Stratus, який швидко поширюється, але викликає легкі симптоми

В Україні, як і торік, улітку зростає захворюваність на Covid-19. За даними системи рутинного епідеміологічного нагляду, минулого тижня зафіксували 684 випадки, що на 190 більше, ніж попереднього. Як інформує «Главком», про поточну ситуацію, а також про новий варіант Covid-19 XFG (Stratus) розповів виконувач обов’язків генерального директора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко.

За словами Даниленка, Stratus є одним із двох домінуючих варіантів у світі, поряд із NB.1.8.1 (Nimbus), який поки не виявили в Україні. Станом на 16 липня підтверджено 38 випадків Stratus у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Полтавській, Чернігівській областях та Києві.

Stratus має підвищену здатність до поширення, однак не спричиняє тяжчого перебігу захворювання. У більшості випадків хворі скаржаться лише на охриплість та симптоми верхніх дихальних шляхів.

Експерт наголосив, що найефективнішим засобом захисту від Covid-19 залишається вакцинація. Більшість людей можуть робити щеплення за спрощеною схемою – раз на рік відповідно до оновлених рекомендацій НТГЕІ та наказу МОЗ №1380 від 5 серпня 2024 року.

Ревакцинація через 6-12 місяців передбачена для груп ризику: осіб з ослабленим імунітетом, хронічними захворюваннями, вагітних, людей віком понад 60 років, а також представників професійних груп ризику – медиків, військових, учителів.

Нагадаємо, за останній місяць кількість госпіталізацій через Covid-19 у столиці зросла в рази. Якщо ще на початку липня в інфекційних відділеннях комунальних медзакладів перебували 15 осіб, то станом на 7 серпня їх стало вже 68.

Нагадаємо, комітет Палати представників США під керівництвом республіканців завершив дворічне розслідування щодо походження коронавірусу. Вони дійшли висновку, що вірус, ймовірно, має лабораторне походження та поширився через витік з лабораторії в місті Ухань.

Зазначається, що вірус має унікальні біологічні характеристики, які не зустрічаються в природі. Також усі випадки Covid-19, за даними експертів, виникли внаслідок одного введення в організм людини, що суперечить попереднім пандеміям із природним походженням.

Як повідомлялося, новий варіант коронавірусу – NB 1.8.1 – з березня циркулює в Азії. Зовсім недавно він був виявлений і в європейських країнах, включаючи Францію, де зафіксовано чотири підтверджені випадки.

До слова, у Китаї через спалах вірусу Чикунгунья, який переносять комарі, запроваджено такі ж профілактичні заходи, які діяли під час пандемії Covid-19.