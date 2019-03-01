Британские ученые выяснили, что чрезмерное увлечение телевизором ухудшает память у пенсионеров



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В эксперименте участвовали около 3,6 тысячи пенсионеров.

Ученые из университета колледжа Лондона пришли к выводу, что длительный просмотр телепередач ухудшает память у пожилых людей.

Специалисты провели эксперимент с участием 3,6 тысячи пенсионеров, за жизнью которых они наблюдали в течение шести лет. Волонтеров разделили на несколько групп в зависимости от того, сколько они проводят времени перед телеэкраном. В момент начала эксперимента все его участники были в здравом уме и памяти и не страдали от хронических заболеваний.

Периодически ученые обращались к добровольцам, прося их пройти небольшие тесты или

По их итогам выяснилось, что просмотр телевидения хотя бы около 3,5 часа в день значительно ухудшал остроту ума и память участников эксперимента. У тех, кто и вовсе не представлял свои будни без этого занятия, ситуация была еще хуже. Через несколько лет их когнитивные способности ухудшились на 60%.

Пока что ученые не смогли точно ответить на вопрос о том, почему именно телевизор ухудшает работу мозга, однако у них есть две гипотезы на этот счет. Первая заключается в том, что современные телепередачи часто наполнены сценами насилия и прочими неприятными событиями. Вторая относится к тому, что зрители воспринимают информацию из «голубого экрана» исключительно пассивно, никак не взаимодействуя с тем, что происходит на ТВ.