  1. Головна
  2. Скотч
  3. Здоровье

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоровье

    Британские ученые выяснили, что чрезмерное увлечение телевизором ухудшает память у пенсионеров

    • Розсилка
    <div class="_33qjA"><header class="_307c3"> <div class="HAAez _2iWc-"> <div class="_80uCh"> <div class="_2tX2R">unsplash / @alexharvey</div> </div> </div> </header></div> - Британские ученые выяснили, что чрезмерное увлечение телевизором ухудшает память у пенсионеров
    unsplash / @alexharvey

    В эксперименте участвовали около 3,6 тысячи пенсионеров.

    Ученые из университета колледжа Лондона пришли к выводу, что длительный просмотр телепередач ухудшает память у пожилых людей.

    Специалисты провели эксперимент с участием 3,6 тысячи пенсионеров, за жизнью которых они наблюдали в течение шести лет. Волонтеров разделили на несколько групп в зависимости от того, сколько они проводят времени перед телеэкраном. В момент начала эксперимента все его участники были в здравом уме и памяти и не страдали от хронических заболеваний.

    Периодически ученые обращались к добровольцам, прося их пройти небольшие тесты или

    По их итогам выяснилось, что просмотр телевидения хотя бы около 3,5 часа в день значительно ухудшал остроту ума и память участников эксперимента. У тех, кто и вовсе не представлял свои будни без этого занятия, ситуация была еще хуже. Через несколько лет их когнитивные способности ухудшились на 60%.

    Пока что ученые не смогли точно ответить на вопрос о том, почему именно телевизор ухудшает работу мозга, однако у них есть две гипотезы на этот счет. Первая заключается в том, что современные телепередачи часто наполнены сценами насилия и прочими неприятными событиями. Вторая относится к тому, что зрители воспринимают информацию из «голубого экрана» исключительно пассивно, никак не взаимодействуя с тем, что происходит на ТВ.

    здоровье
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ