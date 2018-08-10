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    Здоровье

    Британский гинеколог заявила, что бритье зоны бикини опасно для здоровья

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    Британский гинеколог заявила, что бритье зоны бикини опасно для здоровья

    Как оказалось, волосы в интимной зоне защищают от бактерий

    Несмотря на распространенные модные тренды, на самом деле бритьё в зоне бикини может быть вредным для вашего здоровья, так как волосяной покров не только защищает вашу кожу, но и сам процесс устранения волос может иметь негативные последствия.

    Об этом рассказала гинеколог британского Королевского колледжа акушеров и гинекологов Ванесса Маккей в комментарии ресурса The Independent

    По ее словам, женщины, следуя за навязчивым стандартом красоты, сбривают волосы, которые на самом деле улучшают состояние органов половой сферы.

    Как объясняет эксперт, волосы в половой зоне необходимо для поддержания гигиены и предотвращения воспалительных процессов. В частности, волосы создают естественный барьер, снижают контакт интимной зоны с вирусами и бактериями, а также защищают кожу.

    «Волосы защищает от болезней и проблем с кожей, предотвращают попадание в организм инородных частиц, пыли и патогенных бактерий, а также контролирует увлажненность интимной зоны, снижают шанс получить грибковую инфекцию», – подчеркивает гинеколог.

    В то же время Ванесса Маккей добавляет, что устранение волос с помощью бритья или горячего воска создает микроскопические ранки и повреждает волосяные фолликулы, а это может спровоцировать воспаление и человек даже может инфицироваться.

    Джерело: 24 канал

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