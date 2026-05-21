«Використовую різні методи». Могилевська розкрила секрети свого вражаючого схуднення

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Могилевська розповіла, що допомогає їй тримати себе у формі
колаж: glavcom.ua
Співачка прокоментувала чутки про те, що вона схудла завдяки ін’єкціям для зменшення ваги

Українська співачка Наталія Могилевська розповіла про своє схуднення та зізналася, що допомагає їй тримати себе у формі. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки.

Наталя Могилевська раніше розповідала, що їй вдалося схуднути на 25 кілограмів. Останнім часом зірка продовжує ділитися результатами свого схуднення та дивувати своїх шанувальників. 

Артистка спочатку прокоментувала закиди про те, що вона позбулася зайвої ваги за допомогою ін’єкцій. За словами співачки, такі методи протилежні процесам схуднення. «Я втомилась читати під моїми дописами про спорт або про схуднення: «Вона схудла на уколах». Усі системи світу, які працюють про здоров’я людини, вони говорять про те, що вогонь травлення в шлунку повинен бути максимально швидким, максимально класний метаболізм. Тоді ми маємо здоров’я. Як працюють ці уколи – вони уповільнюють травлення. Це зовсім протилежна здоровому шляху системи харчування», – зауважила зірка.

Наталя Могилевська схудла на 25 кг
колаж: glavcom.ua

Наталія Могилевська пояснила, що вона худне завдяки методу інтервального харчування.«Моя система – я харчуюся інтервальним шляхом із розумінням, що найкраще травлення о 12 дня», – сказала артистка.

Також Могилевська активно займається спортом. Оскільки зірка не завжди має час на заняття в залі, вона придбала тренажери. Тому Наталія Могилевська займається спортом вдома. «Щоби підтримувати свою фігуру та гарне самопочуття, я використовую різні методи. Й один із них – спорт. Але з моїм графіком регулярно їздити в зал не завжди реально, тому я вирішила зробити маленький спортзал вдома», – поділилася вона.

Нагадаємо, відома британська співачка та авторка пісень Адель схудла на 45 кілограмів за два роки. Зірка поділилася секретом свого схуднення та назвала звички, від яких їй довелося відмовитися. Під час схуднення Адель дотримувалися жорстких обмежень. Їй довелося змінити харчування та піклуватися про свій голос, оскільки під час одного з її турів в неї стався крововилив у голосові зв’язки.

