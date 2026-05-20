Як захиститися від кліщів під час прогулянки? Поради лісників

Лісники поділилися дієвими методами, як захиститися від кліщів

Наразі триває активний сезон кліщів, небезпека від яких зростає під час прогулянок. Лісники розповіли про те, які методи варто знати, щоб захиститися від кліщів. Про це пише «Главком» із посиланням на Portal.abczdrowie.

Одним з наслідків укусу кліща може бути зараження вірусом енцефаліту. Експерти запевняють, що спеціальні засоби можуть не захистити вас від кліщів та радять використовувати більш дієві методи.

Як захиститися від кліщів

фото з відкрити джерел

Замість використання хімічних засобів від кліщів варто одягати на прогулянки закритий захисний одяг. «Пробіжка лісом у шортах і сандалях забезпечить кліщам ідеальний доступ», – пояснюють лісники. Для прогулянки краще обрати штани, кофту з довгими рукавами та головний убір. До того ж одяг треба обирати світлого кольору, щоб можна було виявити кліща на собі до того, як він потрапить на шкіру.

Лісники радять брати із собою на прогулянку валик для видалення ворсу. За допомогою нього можна завчасно перевірити свій одяг на наявність кліщів, щоб запобігти їх потраплянню на шкіру.

Наступний метод передбачає використання скотчу. Для цього необхідно намотати скотч навколо щиколоток та зап’ястя зворотньою стороною. Таким чином можна зловити кліща, він прилипне до скотчу та не потрапить на шкіру. Лісники радять чіпляти скотч на оголені частини кінцівок.

Також фахівці зауважили, що кліщі можуть довго повзати по одягу чи тілу в пошуку місця, куди причепитися до шкіри. Здебільшого вони сідають на місця, де шкіра тонша, наприклад, під колінами та ліктями, пах, за вухами та на голові, між пальцями ніг.

Як видалити кліща зі шкіри

фото: Alamy

Якщо ви плануєте прогулянку на вулиці, варто взяти із собою спеціальний набір для видалення кліщів або пінцет. Щоб витягнути кліща, його потрібно захопити пінцетом якомога ближче до шкіри та потягнути.

Варто робити це обережно, аби не розчавити. Після видалення треба обробити місце укусу дезинфікуючим засобом. Водночас на кліща не можна наносити жодних засобів, поки він перебуває на шкірі.

Також «Главком» розповідав, які небезпечні хвороби можуть переносити кліщі, що робити у разі укусу, як правильно та безпечно видалити паразита за допомогою спеціального інструмента або пінцета, а також як знизити ризик укусу під час перебування на природі.