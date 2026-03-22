Головна Скотч Життя
search button user button menu button

104-річна американка розкрила секрети свого довголіття

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Щоб не втратити ясність розуму, жінка займається живописом
фото: money.usnews.com

Жінка майже не вживала алкоголь, займалася спортом і вчить іноземну мову

104-річна жителька американського штату Техас розкрила секрети довголіття. Як інформує «Главком», про це пише видання U.S. News & World Report.

Анна народилася 1922 року в Луїзіані і вважає, що у неї хороша спадковість: її мати дожила до 92 років, а сестри – до 90 і 95. Вона ніколи не курила, практично не вживала алкоголь і радить робити так само всім, хто хоче дожити до 100 років. Вона виховала чотирьох здорових дітей, зустріла 11 онуків, пережила розлучення та знову знайшла кохання. Вона також оплакувала втрату свого другого чоловіка, братів і сестер, онука та двох пасинків.

Довгожителька надає великого значення фізичній активності. Від 45 до 95 років вона регулярно займалася спортом. Тренування не припинилися навіть після заміни в 92 роки колінного суглоба.

Щоб не втратити ясність розуму, жінка займається живописом. Крім того, у 95 років вона почала вивчати французьку мову.

Нагадаємо, 100-річний тернополянин, який пережив Другу світову та заслання в Сибір, назвав секрет свого довголіття. Петро Кудла народився в селі Шумляни Саранчуківської громади Тернопільської області. Життя довгожителя насичене різноманітними історіями та досвідом війни. 100-річний тернополянин розповів, у чому криється секрет його довголіття та дав поради, як прожити довге життя. 

Також повідомлялося, кропивничанка Ніна Іванівна Варвінська з Кропивницького відзначила свій 101 день народження. У цей день довгожителька розкрила головний секрет свого довгого життя.

Читайте також:

Теги: алкоголь жінка день народження розлучення поради довголіття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

День народження Лесі Українки: найкращі пісні на вірші поетеси
День народження Лесі Українки: найкращі пісні на вірші поетеси
25 лютого, 10:05
Колишня дружина Біднякова розповіла, як їхні діти відреагували на розлучення
Колишня дружина Біднякова розповіла, як їхні діти відреагували на розлучення
24 лютого, 19:15
101-річна довгожителька Джан Юечін радить регулярно харчуватися та пити зелений чай
101-річна китайська жінка поділилася незвичним секретом довголіття
2 березня, 15:45
За даними слідства, у столиці група осіб організувала підпільне виготовлення алкоголю
Підробляли алкоголь відомих брендів. У Києві викрито підпільні склади
27 лютого, 12:03
Ніколас Карма відомий завдяки своїм коротким відео, у яких він підходить до перехожих та запитує про вартість одягу
Ніколас Карма розсекретив, хто із знаменитостей, яких він знімав, мав найдорожче вбрання
1 березня, 18:15
Найбільшу кількість бізнесів із жінками-керівницями традиційно реєструють у Києві
Жінки очолюють понад третину нових компаній в Україні: статистика 2025 року
7 березня, 09:58
Христина Горняк розповіла, в чому її звинувачував Володимир Остапчук, коли вони були у шлюбі
Алкогольна залежність та насилля? Ексдружина Остапчука розповіла про шлюб з шоуменом
10 березня, 12:10
Іво Бобул був здивований заявою Лілії Сандулеси про вимушений аборт
«Не хочу бачити, чути і знати». Іво Бобул відхрестився від Лілії Сандулеси
12 березня, 12:22
Актор театру та кіно Роман Луцький святкує ювілей
Народному артисту Роману Луцькому – 40. Найяскравіші ролі та життєпис актора
20 березня, 10:58

Життя

104-річна американка розкрила секрети свого довголіття
104-річна американка розкрила секрети свого довголіття
Пальми, що квітнуть раз у житті. У Бразилії сталося рідкісне явище (фото)
Пальми, що квітнуть раз у житті. У Бразилії сталося рідкісне явище (фото)
Війна на Близькому Сході знову зажене світ на дистанційку? Аналіз The Guardian
Війна на Близькому Сході знову зажене світ на дистанційку? Аналіз The Guardian
Помер актор серіалу «Баффі – винищувачка вампірів» Ніколас Брендон
Помер актор серіалу «Баффі – винищувачка вампірів» Ніколас Брендон
Кронпринцеса Норвегії відверто розповіла про свої зв'язки з Епштейном
Кронпринцеса Норвегії відверто розповіла про свої зв'язки з Епштейном
Чи є множина у слові «дно»? Відповідь мовознавиці
Чи є множина у слові «дно»? Відповідь мовознавиці

Новини

Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
Сьогодні, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
20 березня, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
20 березня, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
20 березня, 17:02
«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
20 березня, 10:59

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua