104-річна американка розкрила секрети свого довголіття

Жінка майже не вживала алкоголь, займалася спортом і вчить іноземну мову

104-річна жителька американського штату Техас розкрила секрети довголіття. Як інформує «Главком», про це пише видання U.S. News & World Report.

Анна народилася 1922 року в Луїзіані і вважає, що у неї хороша спадковість: її мати дожила до 92 років, а сестри – до 90 і 95. Вона ніколи не курила, практично не вживала алкоголь і радить робити так само всім, хто хоче дожити до 100 років. Вона виховала чотирьох здорових дітей, зустріла 11 онуків, пережила розлучення та знову знайшла кохання. Вона також оплакувала втрату свого другого чоловіка, братів і сестер, онука та двох пасинків.

Довгожителька надає великого значення фізичній активності. Від 45 до 95 років вона регулярно займалася спортом. Тренування не припинилися навіть після заміни в 92 роки колінного суглоба.

Щоб не втратити ясність розуму, жінка займається живописом. Крім того, у 95 років вона почала вивчати французьку мову.

Нагадаємо, 100-річний тернополянин, який пережив Другу світову та заслання в Сибір, назвав секрет свого довголіття. Петро Кудла народився в селі Шумляни Саранчуківської громади Тернопільської області. Життя довгожителя насичене різноманітними історіями та досвідом війни. 100-річний тернополянин розповів, у чому криється секрет його довголіття та дав поради, як прожити довге життя.

Також повідомлялося, кропивничанка Ніна Іванівна Варвінська з Кропивницького відзначила свій 101 день народження. У цей день довгожителька розкрила головний секрет свого довгого життя.