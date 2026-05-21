Найстаріший лікар у світі розкрив секрети свого довголіття
Говард Такер дав три поради, як прожити довге та щасливе життя
Американський лікар Говард Такер, який був визнаний найстарішим лікарем у світі за версією Книги рекордів Гіннеса, незадовго до смерті розкрив секрети свого довголіття. Про це пише «Главком» із посиланням на Сnbc.
Говард Такер понад 75 років працював неврологом і продовжував практикувати до закриття лікарні у 2022 році. У 2025 році Такер пішов із життя у віці 103 років.
За життя лікар написав есе, де поділився порадами, як йому в поважному віці вдавалося залишатися щасливим, зберігати ясний розум і відчувати задоволення від життя. На думку Говарда Такера, не існує однієї поради чи відповіді, як прожити довге життя. Проте Такер назвав кілька принципів, які мали чимале значення в його житті.
Піклуйтеся про свій мозок
За словами довгожителя, мозок схожий на будь-який інший м’яз у тілі. Якщо ним не користуватися, його функції слабшають. «Моя робота змушувала мене постійно думати, навчатися і розв’язувати цікаві завдання. Коли завершився один етап моєї медичної кар’єри, я знайшов інший спосіб рухатися далі: почав займатися медично-правовою експертизою і навіть освоїв соціальні мережі», – поділився чоловік.
Після 60 років довгожитель почав ввечері навчатися на юридичному факультеті, а вдень працювати лікарем. У 67 років Такер склав адвокатський іспит. Чоловік вірив, що навчання є важливим.
«Робота не обов’язково означає професію чи кар’єру. Це може бути волонтерство, читання, вивчення нової навички, музика, участь у клубах чи будь-яка інша діяльність, яка підтримує активність вашого розуму», – радив довгожитель. Американець також зауважив, найкраще, що можна зробити для себе – це підтримувати активність мозку.
Забудьте про ненависть
Коли лікаря запитували про його довголіття, він відповідав, що фізичні вправи та харчування є важливими. Однак ставлення до свого життя також має сенс.
Тому довгожитель із власного досвіду радив «не носити в собі ненависть». «Я прожив довге життя. Як і всі, переживав розчарування, втрати й несправедливість. Але я ніколи не вважав правильним носити в собі ненависть. Злість і образа забирають сили. Вони шкодять організму. На мою думку, вони більше руйнують того, хто їх носить у собі, ніж тих, на кого спрямовані», – розмірковував Говард Такер.
За словами лікаря, гнів здатний підвищувати артеріальний тиск, збільшувати рівень гормонів стресу та ризик серцевих захворювань.
Насолоджуйтесь життям
103-річний чоловік вважав, що не варто відмовляти собі в задоволенні. «Я люблю мартіні. Люблю хороший стейк. Моя дружина Сью, з якою ми прожили разом 68 років, чудово готує, тому ми завжди добре харчувалися. Але ми також вірили в баланс: більше салатів, овочів і помірність у всьому», – розповідав він.
Говард Такер підсумував та дав головні поради довголіття: підтримувати активність свого мозку, не тримати гнів у собі та насолоджуватися життям.
Також повідомлялося, Жанна Кальман, яка вважається найстарішою людиною у світі, розповіла про секрет свого довголіття та поділилася життєвою філософією. Жінку п'ять разів визнавали головною довгожителькою за версією Книги рекордів Гіннеса. Жанна Кальман народилася 21 лютого 1875 року у французькому місті Арлі. Вона застала епоху творчості Вінсентв ван Гога та Францію без знаменитої Ейфелевої вежі.
Читайте також:
- Найстаріша жінка світу назвала секрет довголіття: що відомо про 116-річну рекордсменку
- 102-річний австралієць назвав секрети довголіття, які зменшують ризик деменції
- 100-річна мешканка Англії розкрила три головні секрети довголіття (фото)
- 100-річний британський ведучий-натураліст назвав секрети свого довголіття
- 122-річна жінка, яка була знайома з Ван Гогом, розкрила свої секрети довголіття
- Вчені виявили напій довголіття, який знижує ризик хвороби Альцгеймера
Коментарі — 0