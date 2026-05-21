Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Найстаріший лікар у світі розкрив секрети свого довголіття

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Говард Такер був визнаний найстарішим лікарем у світі
фото: guinnessworldrecords
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Говард Такер дав три поради, як прожити довге та щасливе життя

Американський лікар Говард Такер, який був визнаний найстарішим лікарем у світі за версією Книги рекордів Гіннеса, незадовго до смерті розкрив секрети свого довголіття. Про це пише «Главком» із посиланням на Сnbc.

Говард Такер понад 75 років працював неврологом і продовжував практикувати до закриття лікарні у 2022 році. У 2025 році Такер пішов із життя у віці 103 років. 

За життя лікар написав есе, де поділився порадами, як йому в поважному віці вдавалося залишатися щасливим, зберігати ясний розум і відчувати задоволення від життя. На думку Говарда Такера, не існує однієї поради чи відповіді, як прожити довге життя. Проте Такер назвав кілька принципів, які мали чимале значення в його житті.

Піклуйтеся про свій мозок

103 річний Говард Такер розкрив секрети свого довголіття
103 річний Говард Такер розкрив секрети свого довголіття
фото: guinnessworldrecords

За словами довгожителя, мозок схожий на будь-який інший м’яз у тілі. Якщо ним не користуватися, його функції слабшають. «Моя робота змушувала мене постійно думати, навчатися і розв’язувати цікаві завдання. Коли завершився один етап моєї медичної кар’єри, я знайшов інший спосіб рухатися далі: почав займатися медично-правовою експертизою і навіть освоїв соціальні мережі», – поділився чоловік.

Після 60 років довгожитель почав ввечері навчатися на юридичному факультеті, а вдень працювати лікарем. У 67 років Такер склав адвокатський іспит. Чоловік вірив, що навчання є важливим.

Говард Такер розкрив секрети свого довголіття
Говард Такер розкрив секрети свого довголіття
фото: guinnessworldrecords

«Робота не обов’язково означає професію чи кар’єру. Це може бути волонтерство, читання, вивчення нової навички, музика, участь у клубах чи будь-яка інша діяльність, яка підтримує активність вашого розуму», – радив довгожитель.  Американець також зауважив, найкраще, що можна зробити для себе – це підтримувати активність мозку.

Забудьте про ненависть

103 річний Говард Такер розкрив секрети свого довголіття
103 річний Говард Такер розкрив секрети свого довголіття
фото: Сnbс

Коли лікаря запитували про його довголіття, він відповідав, що фізичні вправи та харчування є важливими. Однак ставлення до свого життя також має сенс.

Тому довгожитель із власного досвіду радив «не носити в собі ненависть». «Я прожив довге життя. Як і всі, переживав розчарування, втрати й несправедливість. Але я ніколи не вважав правильним носити в собі ненависть. Злість і образа забирають сили. Вони шкодять організму. На мою думку, вони більше руйнують того, хто їх носить у собі, ніж тих, на кого спрямовані», – розмірковував Говард Такер.

За словами лікаря, гнів здатний підвищувати артеріальний тиск, збільшувати рівень гормонів стресу та ризик серцевих захворювань.

Насолоджуйтесь життям

103 річний Говард Такер увійшов до Книги рекордів Гіннеса, як найстарший лікар у світі
103 річний Говард Такер увійшов до Книги рекордів Гіннеса, як найстарший лікар у світі
фото: guinnessworldrecords

103-річний чоловік вважав, що не варто відмовляти собі в задоволенні. «Я люблю мартіні. Люблю хороший стейк. Моя дружина Сью, з якою ми прожили разом 68 років, чудово готує, тому ми завжди добре харчувалися. Але ми також вірили в баланс: більше салатів, овочів і помірність у всьому», – розповідав він.

Говард Такер підсумував та дав головні поради довголіття: підтримувати активність свого мозку, не тримати гнів у собі та насолоджуватися життям.

Також повідомлялося, Жанна Кальман, яка вважається найстарішою людиною у світі, розповіла про секрет свого довголіття та поділилася життєвою філософією. Жінку п'ять разів визнавали головною довгожителькою за версією Книги рекордів Гіннеса. Жанна Кальман народилася 21 лютого 1875 року у французькому місті Арлі. Вона застала епоху творчості Вінсентв ван Гога та Францію без знаменитої Ейфелевої вежі.

Читайте також:

Теги: здоров'я поради довголіття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ганна Латюк співає українські пісні у TikTok
89-річна вінничанка стала зіркою TikTok, співаючи старовинні українські пісні (відео)
22 квiтня, 20:16
Активність Сонця з 27 по 28 квітня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 27-28 квітня: якою буде сонячна активність
27 квiтня, 05:00
Браян Баррі у 102 роки не має деменції
102-річний австралієць назвав секрети довголіття, які зменшують ризик деменції
1 травня, 02:00
Активність Сонця з 3 по 4 травня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 3-4 травня: якою буде сонячна активність
3 травня, 05:00
Як виявити хворобу Альцгеймера на ранніх стадіях? Психіатр назвав головні симптоми
Як виявити хворобу Альцгеймера на ранніх стадіях? Психіатр назвав головні симптоми
7 травня, 19:05
Миші й інші види гризунів в Україні переносять інфекцію хантавіруса
Вірусолог із Києва розповіла про небезпеку хантавірусу для українських військових
8 травня, 13:12
Регулярне вживання одного продукту здатне знизити ризик хвороби Альцгеймера
Науковці назвали продукт, який знижує ризик хвороби Альцгеймера
11 травня, 20:05
Іван Марчук: «Я сам зрозумів дуже добре, коли закінчив інститут, що вчитися на художника не треба»
«Моє навчання – значною мірою даремно витрачений час». Іван Марчук дав пораду юним художникам
12 травня, 18:47
У 2023-2026 роках найбільша кількість заражень хантавірусом була у Сумській, Львівській та Чернігівській областях
В Україні за три місяці зафіксовано 63 випадки хантавірусу: де виявлено хворих
18 травня, 20:36

Здоров'я

Найстаріший лікар у світі розкрив секрети свого довголіття
Найстаріший лікар у світі розкрив секрети свого довголіття
Як захиститися від кліщів під час прогулянки? Поради лісників
Як захиститися від кліщів під час прогулянки? Поради лісників
Львів’янка 19 років жила з жовчним каменем у тілі після операції: історія порятунку
Львів’янка 19 років жила з жовчним каменем у тілі після операції: історія порятунку
Як електронні сигарети впливають на розвиток раку? Результати досліджень
Як електронні сигарети впливають на розвиток раку? Результати досліджень
Британська зірка Адель розкрила секрет схуднення на 45 кг
Британська зірка Адель розкрила секрет схуднення на 45 кг
На Полтавщині жінка підхопила ботулізм через уколи краси
На Полтавщині жінка підхопила ботулізм через уколи краси

Новини

Ворожий удар по Прилуках: зросла кількість загиблих (фото)
Вчора, 12:30
Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Вчора, 09:54
В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
19 травня, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
19 травня, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
19 травня, 07:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua