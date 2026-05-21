Найстаріший лікар у світі розкрив секрети свого довголіття

Говард Такер дав три поради, як прожити довге та щасливе життя

Американський лікар Говард Такер, який був визнаний найстарішим лікарем у світі за версією Книги рекордів Гіннеса, незадовго до смерті розкрив секрети свого довголіття. Про це пише «Главком» із посиланням на Сnbc.

Говард Такер понад 75 років працював неврологом і продовжував практикувати до закриття лікарні у 2022 році. У 2025 році Такер пішов із життя у віці 103 років.

За життя лікар написав есе, де поділився порадами, як йому в поважному віці вдавалося залишатися щасливим, зберігати ясний розум і відчувати задоволення від життя. На думку Говарда Такера, не існує однієї поради чи відповіді, як прожити довге життя. Проте Такер назвав кілька принципів, які мали чимале значення в його житті.

Піклуйтеся про свій мозок

103 річний Говард Такер розкрив секрети свого довголіття фото: guinnessworldrecords

За словами довгожителя, мозок схожий на будь-який інший м’яз у тілі. Якщо ним не користуватися, його функції слабшають. «Моя робота змушувала мене постійно думати, навчатися і розв’язувати цікаві завдання. Коли завершився один етап моєї медичної кар’єри, я знайшов інший спосіб рухатися далі: почав займатися медично-правовою експертизою і навіть освоїв соціальні мережі», – поділився чоловік.

Після 60 років довгожитель почав ввечері навчатися на юридичному факультеті, а вдень працювати лікарем. У 67 років Такер склав адвокатський іспит. Чоловік вірив, що навчання є важливим.

Говард Такер розкрив секрети свого довголіття фото: guinnessworldrecords

«Робота не обов’язково означає професію чи кар’єру. Це може бути волонтерство, читання, вивчення нової навички, музика, участь у клубах чи будь-яка інша діяльність, яка підтримує активність вашого розуму», – радив довгожитель. Американець також зауважив, найкраще, що можна зробити для себе – це підтримувати активність мозку.

Забудьте про ненависть

103 річний Говард Такер розкрив секрети свого довголіття фото: Сnbс

Коли лікаря запитували про його довголіття, він відповідав, що фізичні вправи та харчування є важливими. Однак ставлення до свого життя також має сенс.

Тому довгожитель із власного досвіду радив «не носити в собі ненависть». «Я прожив довге життя. Як і всі, переживав розчарування, втрати й несправедливість. Але я ніколи не вважав правильним носити в собі ненависть. Злість і образа забирають сили. Вони шкодять організму. На мою думку, вони більше руйнують того, хто їх носить у собі, ніж тих, на кого спрямовані», – розмірковував Говард Такер.

За словами лікаря, гнів здатний підвищувати артеріальний тиск, збільшувати рівень гормонів стресу та ризик серцевих захворювань.

Насолоджуйтесь життям

103 річний Говард Такер увійшов до Книги рекордів Гіннеса, як найстарший лікар у світі фото: guinnessworldrecords

103-річний чоловік вважав, що не варто відмовляти собі в задоволенні. «Я люблю мартіні. Люблю хороший стейк. Моя дружина Сью, з якою ми прожили разом 68 років, чудово готує, тому ми завжди добре харчувалися. Але ми також вірили в баланс: більше салатів, овочів і помірність у всьому», – розповідав він.

Говард Такер підсумував та дав головні поради довголіття: підтримувати активність свого мозку, не тримати гнів у собі та насолоджуватися життям.

Також повідомлялося, Жанна Кальман, яка вважається найстарішою людиною у світі, розповіла про секрет свого довголіття та поділилася життєвою філософією. Жінку п'ять разів визнавали головною довгожителькою за версією Книги рекордів Гіннеса. Жанна Кальман народилася 21 лютого 1875 року у французькому місті Арлі. Вона застала епоху творчості Вінсентв ван Гога та Францію без знаменитої Ейфелевої вежі.