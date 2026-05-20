Львів’янка 19 років жила з жовчним каменем у тілі після операції: історія порятунку

glavcom.ua
Пацієнтка Наталія з хірургом та завідувачем відділення невідкладної хірургії
фото: Університетська лікарня ЛНМУ імені Данила Галицького/Facebook
Жовчний камінь, який роками залишався у тілі жінки, мало не коштував їй життя

У Львові до лікарів звернулася 47-річна місцева мешканка Наталя з серйозними симптомами. Медики провели обстеження та виявили жовчний камінь, який залишився у тілі жінки після операції 19 років тому. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Університетської лікарні ЛНМУ імені Данила Галицького.

Як розповіли лікарі, Наталя звернулася по допомогу через сильне загноєння на животі. Раніше жінку подібне не турбувало, тож це здивувало її.

«Спочатку все виглядало як флегмона – гостре гнійне запалення тканин із сильним набряком. Проте болю та температури, що зазвичай типово, не було, аналізи були в нормі. Під час операції хірурги видалили гній. Здавалося, проблема вирішена, втім рана відкривалась знову і знову», – розповіли медики.

фото: Університетська лікарня ЛНМУ імені Данила Галицького/Facebook

Додаткові обстеження не давали лікарям відповіді на скарги пацієнтки, до того ж запалення постійно поверталося. Та після вивчення історії хвороби львів’янки, з’ясувалося, що 19 років тому Наталі видалили жовчний міхур з камінцями.

фото: Університетська лікарня ЛНМУ імені Данила Галицького/Facebook

З 2007 року у тілі жінки залишався невеликий камінець, що спричинив із часом проблеми зі здоров'ям. «Причина виявилася несподіваною – у тілі весь цей час залишався маленький жовчний камінчик, розміром 15 мм. Через роки саме він спричинив гнійний процес, запалення та норицю. Під час операції хірургам вдалося знайти й видалити камінь», – йдеться у повідомленні.

Наступного дня після операції Наталя вже могла ходити та їсти, а через три дні вона повернулася додому. «Тепер попереду – життя без дискомфорту та постійних ускладнень», – додали у лікарні.

Нагадаємо, у Китаї чоловіку, на прізвище Ван провели незвичну операцію. З його горла видалили металеву палицю, з якою він жив протягом восьми років. Ван проковтнув металеву палицю разом із їжею ще вісім років тому. Однак свого часу через побоювання він відмовився від того, щоб її видалити. Роками йому доводилося терпіти дискомфорт у горлі.

