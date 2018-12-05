Чего не стоит делать перед сном: пять советов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Специалисты рекомендуют отказаться от травяного чая и воды за час до сна

Наше здоровье, бодрость и свежий внешний вид напрямую зависят от отдыха, который организм получает в ночное время. Хороший сон, как известно, начинается до того, как вы, закрыв глаза ложитесь в мягкую постель. Очень важно придерживаться правильной последовательности действий перед ночным отдыхом. Для того, чтобы не «спугнуть» ваш сон мы советуем:

Не принимайте горячую ванную

Ванная перед сном после долгого и утомительного дня — звучит замечательно, не так ли? Но ваш организм не так рад, как вы. Ученые говорят, что температура тела к вечеру понижается на пару градусов, что помогает нам чувствовать себя спокойными и сонными. А горячая ванная повышает температуру тела и, соответственно, дарит вам заряд бодрости.

Не ешьте шоколад

Девушкам, следящим за своей фигурой, диетологи рекомендует воздержаться от сладкого во второй половине дня, а те, кого их вес устраивает, могут позволить пару кусочков черного шоколада после ужина. Но и тут есть свои нюансы: употреблять сладость лучше за пару часов до сна. Кофеин и сахар в шоколаде могут спровоцировать повышение уровня сахара в крови, что никак не будет способствовать быстрому погружению в сон.

Не пейте вино

Нет, мы не настаиваем на трезвом образе жизни, особенно если это касается одного бокала вина вечером, но тем, кто страдает от бессонницы, стоит воздержаться от алкоголя в это время дня. Он приводит к нарушениям циклов сна, а также является мощным мочегонным средством. Нормально поспать вам точно не удастся.

Не занимайтесь спортом

Это касается бега, занятий на велотренажере и кардио-тренировок. Во время упражнений учащается сердцебиение и в повышенных дозах вырабатывается адреналин, поэтому ваше тело будет пребывать в возбужденном состоянии. Предпочтите активному спорту йогу или просто помедитируйте.

Не пейте чай

В чае содержится кофеин, так же как и в кофе. Это значит, что вместо спокойствия вы будете чувствовать приплыв бодрости. Какой уж тут сон? Специалисты также советуют отказаться от травяного чая и воды за час до сна — иначе «вылазки» в туалет станут вашим ночным кошмаром.