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Дієтологи назвали дві групи людей, яким може зашкодити матча

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Матча може впливати на засвоєння заліза в організмі
фото з відкритих джерел

Напій може погіршувати засвоєння заліза в організмі

Матча може перешкоджати засвоєнню заліза в організмі, однак для більшості людей одна чашка напою на день не становить загрози. Дієтологи радять бути обережними насамперед вегетаріанцям та людям із дефіцитом заліза. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Independent.

Дієтологиня Ніколі Людлам-Рейн пояснила, що матча може впливати на засвоєння заліза через високий вміст природних рослинних сполук, які також містяться в каві, червоному вині та темному шоколаді.

За її словами, найбільше це стосується негемового заліза, яке організм отримує з рослинних продуктів, зокрема шпинату, квасолі та сочевиці. Матча може зв'язувати таке залізо у кишківнику, через що організму стає складніше його засвоювати.

Водночас дієтологиня Сонал Дженкінс зазначила, що для більшості людей одна чашка матчі на день не становить загрози, якщо вони дотримуються збалансованого харчування.

За словами Дженкінс, уважними варто бути двом групам людей. До першої належать вегетаріанці, які отримують залізо переважно з рослинної їжі. До другої – люди з дефіцитом заліза чи діагностованою анемією.

Щоб зменшити ризики, дієтологиня радить не пити матчу безпосередньо перед або після їжі, багатої на рослинне залізо. Оптимально вичекати одну-дві години. Також вона рекомендує включати до раціону продукти, багаті на вітамін С, який покращує засвоєння заліза.

Нагадаємо, матча – це порошок із листя зеленого чаю, який вирощують у затінку та розчиняють у воді чи молоці. На відміну від звичайного чаю, під час вживання матчі людина споживає весь чайний лист, тому напій містить більше антиоксидантів та інших біологічно активних речовин.

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Теги: здоров'я продукти харчування залізо

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