Чим небезпечний «Оземпік» для схуднення? Відома дієтологиня пояснила ризики

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Після прийому препарату для схуднення «Оземпік» вага повертається ще швидше
Тривалий ефект від препаратів для схуднення можливий у поєднанні зі спортом та правильним харчуванням

Серед різноманітних препаратів для схуднення значну популярність набирає так званий «Оземпік». Однак, коли люди перестають його колоти, вага повертається швидше в декілька разів. Як повідомляє «Главком», про це розповіла лікарка та дієтологиня Оксана Скиталінська, коментуючи дослідження.

За даними аналізу, що охоплює 37 досліджень, де взяли участь понад 9 тис. людей, доведено, що після курсу уколів агоністів GLP-1 – семаглутид, тобто «Оземпіка», людина набирає вагу знову. Ба більше, це відбувається швидше, ніж зазвичай.

Зазначається, що середній набір ваги на місяць після припинення терапії складає 0,4 кг. Ймовірне повернення до початкової ваги можливе за 1,7 роки. До того ж крім наслідків повернення ваги, показники глюкози, тиску, холестерину за 1,4 роки будуть не у найкращому стані. Загалом після курсу «Оземпіка» повернення ваги буде вище в 4 рази, ніж після звичайного схуднення завдяки спорту та правильному харчуванню.

У дослідженні зауважують, якщо схуднення супроводжувалося лише препаратом без фізичних вправ та контролю за харчування, ефект від «Оземпіку» швидко зникне. Як зазначає дієтологиня Оксана Скиталінська, щоденні силові вправи та зміна харчування можуть гарантувати довготривалий ефект та повільне повернення до старої ваги після схуднення. За словами лікарки, короткострокове застосування препаратів без зміни способу життя «це тупіковий шлях».

«Оземпік» дійсно може допомогти людям позбутися ваги без зайвих навантажень та зусиль. Проте Оксана Скиталінська стверджує, що ожиріння – це хронічний стан, який треба лікувати не лише за допомогою препаратів, але боротися із цим за допомогою спорту та харчування.

Лікарка радить, якщо ви вже почали терапію цим препаратом, у вас мають силові тренування не менше трьох разів на тиждень. Якщо ж у вас невеликий надлишок ваги 10-15 кг, дієтологиня радить не приймати подібні препарати для схуднення, а більше ходити, добре харчуватися та додавати до свого раціону білок.

Раніше «Главком» писав про те, що фармацевтичний гігант Novo Nordisk, виробник популярних препаратів для схуднення та діабету Wegovy та Ozempic, звільнив десятки співробітників на своєму найбільшому виробничому майданчику у США. Це стало частиною оголошеної раніше глобальної реструктуризації. Згідно з оглядом публікацій у LinkedIn скорочення вперше торкнулися персоналу, зайнятого безпосередньо у виробництві. 

Також повідомлялося, що поліція Києва ліквідувала масштабний канал збуту психотропних речовин під виглядом препаратів для схуднення. Вартість вилучених препаратів за попередньою оцінкою перевищує 52 млн грн

