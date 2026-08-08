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104-річна довгожителька з Волині розповіла, як починає свій день

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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104-річна Надія Ярмолюк з села Кухарі на Волині
фото: suspilne.media

Надія Ярмолюк жвава, енергійна, ходить сама, щоправда з палицею

Надія Ярмолюк із села Кухарі на Волині зустріла 104-ий день народження. Жінка, попри вік, має добру пам'ять та ділиться історіями про своє життя з внуками та правнуками. А ще не полишає господарство: любить годувати курей, качок і свиней. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Із чоловіком Петром, старшим на сім років, Надія Ярмолюк познайомилася та одружилася перед Другою світовою війною. З фронту він прийшов пораненим. У родині народилося четверо синів. Щоб прогодувати сім'ю, чоловік працював на фермі, Надія Гордіївна трудилася в полі.

Надія Ярмолюк з чоловіком Петром
Надія Ярмолюк з чоловіком Петром
фото: suspilne.media

«Діти, як породилися, та й ні садіка немає, немає кому глядіти, – пригадує волинянка. – Посадила в розорі дитину (тобто в борозні, у заглибині між грядками або рядами на полі, яку робить плуг чи лопата, – ред.), а сама працювала».

Чоловік Надії Ярмолюк помер майже 60 років тому. Поховала двох синів. Кожен ранок і вечір – молитва і подяка Богу. Але зараз, зізнається, підводить пам'ять.

Надія Ярмолюк у свої 104 роки не полишає господарство: любить сама годувати курей
Надія Ярмолюк у свої 104 роки не полишає господарство: любить сама годувати курей
фото: suspilne.media

«Молюся. І заблуджу. І вертаюся назад, – каже довгожителька. – Раз піду «Отче наш» добре, а раз вже зблуджу».

Надія Ярмолюк живе з внучкою. У свої 104 бабуся жвава, енергійна, ходить сама, щоправда з палицею. У неї вісім онуків, 14 правнуків і вісім праправнуків.

104-річна волинянка Надія Ярмолюк з сином Олексієм
104-річна волинянка Надія Ярмолюк з сином Олексієм
фото: suspilne.media

77-річний син Олексій тішиться, що мама, попри нелегку долю, дожила до 104 років.

«Вона оцей останній рік вже трошечки здає, стала недочувати, – говорить Олексій Ярмолюк. – У неї тато прожив 96 років, тітка – 102 роки. Видно, йде по родству таке».

Раніше з сином жінка любила співати давні українські пісні. Зізнається: вже забулася слова, та й не до співу зараз.

«Не раз мама каже: ой, як важко, важко. Видно, Бог забувся про мене, що мені смерті не дає. І от вона плаче, і я так само», – розповідає син довгожительки.

Нагадаємо, 95-річний мешканець Рівненщини Микола Шумейко веде активний спосіб життя попри свій поважний вік. Чоловік їздить на велосипеді, співає в хорі та порається на городі. Пенсіонер розповів, у чому криється секрет його довголіття.

Також 101-річна журналістка Ейлін Левін попри поважний вік досі працює редакторкою та поки не збирається йти на пенсію.

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Теги: жінка довголіття Луцьк

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