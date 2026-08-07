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Надя Дорофєєва повідомила про серйозну проблему зі здоров’ям

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Надя Дорофєєва: «Ставало все гірше і гірше».
фото: Іnstagram.com/nadyadorofeeva

Дорофєєва зізналася, що не могла нормально ходити через стару травму

Співачка Надя Дорофєєва зізналася, що її новий кліп міг не вийти на екрани. Останні пів року вона лікувалася, а під час зйомок танцювала через біль. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки.

За словами Наді Дорофєєвої, її стара травма коліна нагадала про себе кілька місяців тому. Через лікування зірці довелося відкласти деяку роботу та знімання кліпу. «Останні пів року стали для мене дуже складними через стан здоров’я, і прийшлося зупинити чи перенести все, що я планувала. Тому новий реліз 747, перший український від початку року, виходить тільки зараз», – розповіла зірка.

Надя Дорофєєва повідомила про серйозну проблему зі здоров’ям фото 1
фото: Іnstagram.com/nadyadorofeeva

Дорофєєва розповіла, що протягом останнього місяця щотижня робила уколи в коліно. Лікування припадало на час репетицій та роботи над кліпом, де співачці доводилося ходити на підборах. Вона показала у своєму блозі, як проходила процедури у лікарні та кадри перед операціями. 

Надя Дорофєєва повідомила про серйозну проблему зі здоров’ям фото 2
фото: Іnstagram.com/nadyadorofeeva

«За останній місяць я зробила чотири уколи в коліно, по одному раз на тиждень, і один з них якраз випав на дні репетицій. Але ставало все гірше і гірше. Танців у відео не так багато, але всі образи, а їх було сім, були на височезних підборах», – поділилася артистка.

Надя Дорофєєва повідомила про серйозну проблему зі здоров’ям фото 3
фото: Іnstagram.com/nadyadorofeeva

Тож співачці доводилося забувати про біль та танцювати. «Я в той момент навіть нормально йти не могла. Було дуже боляче зігнути ногу», – зізналася виконавиця. Наразі Надя Дорофєєва ще лікується, однак згодом проходитиме реабілітацію.

Надя Дорофєєва повідомила про серйозну проблему зі здоров’ям фото 4
фото: Іnstagram.com/nadyadorofeeva

Як розповідав «Главком», співачка Надя Дорофєєва презентувала новий сингл «747». У кадрі зірка станцювала оголеною, а її партнером по сцені став відомий український актор Євгеній Лісничий. Режисером кліпу Наді Дорофєєвої до пісні «747» став відомий кліпмейкер Алан Бадоєв.

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Теги: Надя Дорофєєва травма здоров'я

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