Дієтологи порівняли свіжі фрукти та сухофрукти: що корисніше

У 100 г сушених яблук у п'ять разів більше цукру, ніж у свіжих

Кому заборонені сухофрукти, і чому свіжі фрукти – найкорисніший вибір

І свіжі фрукти, і сухофрукти можуть бути частиною здорового раціону, проте, як зазначають експерти порталу Verywell Health, існують важливі нюанси у їхніх поживних властивостях та впливі на організм, пише «Главком».

Свіжі фрукти вважаються оптимальним вибором завдяки кільком ключовим перевагам. Свіжі фрукти на 80-90% складаються з води. Високий вміст рідини уповільнює спорожнення шлунка та сприяє кращому засвоєнню поживних речовин. Свіжі фрукти містять у середньому 30-90 ккал на 100 грамів, тоді як сухофрукти – 250–300 ккал. Наприклад, у 100 г сушених яблук міститься 57 г цукру, тоді як у свіжих – лише 10 г.

Свіжі фрукти зберігають максимальну кількість поживних речовин і ферментів. Крім того, вони не містять доданого цукру чи консервантів. Свіжі фрукти дають триваліше відчуття ситості, що допомагає контролювати загальне споживання калорій.

Незважаючи на високу концентрацію цукру, сухофрукти також мають важливі переваги. Високий вміст антиоксидантів: на порцію 30 г сухофрукти містять більше клітковини та антиоксидантів (поліфенолів, флавоноїдів), ніж свіжі. Дослідження показують, що люди, які регулярно вживають сухофрукти, мають нижчий індекс маси тіла та систолічний артеріальний тиск. Поживні речовини, такі як магній, калій та кальцій, можуть знижувати ризик розвитку діабету 2 типу.

Розчинна клітковина в сухофруктах уповільнює всмоктування цукру, запобігаючи різким стрибкам глюкози в крові. Вони є зручним і довготривалим перекусом.

Хоча більшість людей можуть вживати сухофрукти помірно, експерти радять бути обережними або уникати їх. Зокрема йдеться про людей з діабетом: через високу концентрацію цукрів можуть спричиняти різкі стрибки рівня глюкози.

Тим, хто контролює свою вагу, також слід бути уважними: висока калорійність вимагає чіткого контролю порцій. Також деякі сухофрукти містять сульфіти (консерванти для збереження кольору).

До слова, насіння гарбуза та соняшника є фаворитами серед дієтологів завдяки високому вмісту корисних жирів, клітковини та відмінного смаку. Однак, якщо ви прагнете збільшити споживання конкретних поживних речовин, один вид насіння може значно переважати інший.