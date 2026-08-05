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Львівські лікарі провели операцію паралімпійцю Серафиму Драгуну (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Серафим Драгун у 15 років увійшов до складу Національної паралімпійської збірної команди України
фото: Перше медичне об'єднання Львова/Facebook

Серафим Драгун змагається у парабіатлоні та паралижних перегонах

20-річний паралімпієць Серафим Драгун із Закарпаття звернувся до лікарів у Львові по допомогу. Спортсмен мав давню проблему з ногами, хірурги його прооперували. Про це пише «Главком» із посиланням на пресслужбу Першого медичного об'єднання Львова.

Серафим Драгун мав варикоз нижніх кінцівок. Лікарі успішно провели втручання та допомогли спортсмену. За словами паралижника, ще у підлітковому віці в нього з'явилися проблеми з варикозом.

Через недугу він мав біль, судоми та набряки, що заважало йому у спорті. Також варикоз мав й естетичний дискомфорт. «Ми виконали рутинну для нас операцію – корекцію варикозної хвороби нижніх кінцівок малоінвазивним способом. Серафим досить швидко відновився, і ми раді, що він так швидко повертається до спорту», – розповів завдувач хірургії Гнат Герич.

Серафим Драгун на зимовій Олімпійських іграх Milano-Cortina-2026
Серафим Драгун на зимовій Олімпійських іграх Milano-Cortina-2026
фото: Іnstagram.com/serafim_drahun

Серафим Драгун вже повернувся до тренувань після операції. Він також розповів, що раніше зламав лікоть лівої руки, внаслідок чого відбулася деформація суглоба. Однак він все ж таки обрав спорт, а стара травма не завадила йому в роботі. «Саме це вибрав, тому що саме так склалося життя: мені сподобалося, виходило в мене», – поділився спортсмен.

Серафим Драгун на зимовій Олімпійських іграх Milano-Cortina-2026
Серафим Драгун на зимовій Олімпійських іграх Milano-Cortina-2026
фото: Іnstagram.com/serafim_drahun

У 15 років Серафим Драгун увійшов до складу Національної паралімпійської збірної команди України. Нині він зосереджений на парабіатлоні та паралижних перегонах.

Нагадаємо, у Вінниці лікарі випадково під час обстеження лікарі побачили на рентгені дев’ять магнітних кульок у шлунку дитини. За словами батьків, вона могла проковтнути кульки ще п'ять років тому. Через сторонні предмети у тканинах вже відбулися зміни, які могли мати тяжкі ускладнення, лікарі провели дитині операцію.

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Теги: здоров'я спорт паралімпійські ігри хвороба лікарня

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