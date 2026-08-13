100-річні чоловік та дружина розкрили пʼять секретів довголіття

Подружжя довгожителів розповіло, що допомагає їм тримати баланс

Американцю Джону Керролу 101 рік, а його дружині Джеррі Керрол 100 років. Разом пара вже 80 років. Подружжя мешкає в місті Мерфрісборо, штат Теннессі, США. Кожну п’ятницю пара відвідує Макдональдс, ходить у ресторани та зустрічається з друзями. Подружжя розповіло свої секрети довгого життя та дало корисні поради. Про це пише «Главком» із посиланням на Today.

Збалансоване харчування без заборон

Подружжя довгожителів не обмежує себе в харчуванні та полюбляє на сніданок їсти пластівці з бананами або фруктами. Водночас обідає та вечеряє пара у ресторанах. Їхні улюблені страви – це смажена курка, індичка, салати, стейк, зелень, а також квасоля. «Я не знаю. Я просто їм звичайну їжу, квасолю та картоплю, мабуть», – сказав Джон Керрол.

Улюбленим продуктом довгожитей є бамія. Крім того, до їхнього раціону входять горіхи різних видів, зокрема мигдаль та кеш’ю. Пенсіонери не обмежують себе в каві та пʼють соки. Із солодощів подружжя надає перевагу шоколадним батончикам та цукеркам M&M's.

Любов та турбота

Джон і Джеррі Керрол разом вже 80 років фото: Тoday.com

Одним із секретів довголіття Керролів є піклування та любов. Їхня історія почалася ще до Другої світової війни. Тоді Джон Керрол доставляв тітці Джеррі продукти, яка їх познайомила. Врешті пара почала стосунки та одружилася 18 квітня 1946 року. Наразі подружжя перебуває у шлюбі 80 років.

Головним секретом довгого шлюбу вони називають любов та піклування одне про одного. «Просто любіть одне одного та піклуйтеся одне про одного», – сказала Джеррі Керрол.

Незалежність попри поважний вік

Джон і Джеррі Керрол одружилися 18 квітня 1946 року фото: Тoday.com

Наступним секретом довголіття родини Керролів є незалежність. Попри свій поважний вік пенсіонери живуть у своєму будинку та піклуються одне про одного самостійно. Однак їм допомагає син: він купує для них ліки, продукти, а також виконує різні справи по господарству. Як розповів Джон Керрол, його мати прожила 99 років, тож довголіття в його родині є спадковим.

Фізична активність

100-річні чоловік та дружина розкрили пʼять секретів довголіття фото: Тoday.com

Фізична активність також присутня в житті Джона і Джеррі Керрол, що допомагає їм підтримувати фізичну форму та здоровʼя. Зокрема, до 88 років пара щодня проходила близько трьох кілометрів у своєму містечку.

Однак зараз вони ходять менше, адже Джон Керрол пересувається за допомогою ходунків, а Джеррі Керрол користується тростиною. Проте на цьому вони не припинили свої заняття спортом. Наприклад, Джон Керрол щоранку сідає на підлогу та 100 разів торкається пальців ніг, а Джеррі виконує різні вправи вдома. До того ж хатні роботи для довгожительки є певним видом фізичної активності.

Соціальне життя

Соціальне життя є одним із секретів довголіття подружжя Керролів. «Просто не ізолюйте себе», – порадила Джеррі Керрол. Вони вважають, що спілкування з людьми є важливим. Тож пара постійно зустрічається зі своїми друзями в Макдональдсі, часто проводить час із рідними. Також вони ходять до церкви.

Нагадаємо, ветеран Другої світової війни Дейв Кіґґі відзначив своє 100-річчя. Пенсіонер розповів про свою головну мету та поділився тим, що допомагає йому жити довше. Дейв Кіґґі займається спортом усе життя. У 83 роки він відновив тренування в спортзалі.