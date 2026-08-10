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Антоніо Бандерас переніс серцевий напад: подробиці

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Антоніо Бандерас: «Мій серцевий напад був найкращим, що коли-небудь траплялося в моєму житті»
фото: Іnstagram.com/antoniobanderas

Антоніо Бандерас пригадав, як змінилося його життя після серцевого нападу 

Зірка Голлівуду Антоніо Бандерас переніс серцевий напад, який змусив його переосмислити все життя та повернутися в рідну Іспанію. Цим актор поділився в інтервʼю виданню People, пише «Главком».

Антоніо Бандерас пригадав події 2017 року, які змінили його життя. Це сталося в графстві Суррей (Англія). Тоді Бандерас відчув сильний біль у грудях, біля нього була його обраниця Ніколь Кімпел, яка допомогла йому.

Врешті зірку доправили до лікарні, де провели екстрену операцію та встановили три стенти в артеріях. «Ви завжди тримаєте в голові думку, що помрете. Але коли смерть опиняється настільки близько, це неймовірно чітке нагадування про те, наскільки безглуздо витрачати час на речі, які не мають бути частиною вашого життя», – сказав актор в інтервʼю.

Антоніо Бандерас після серцевого нападу переїхав до Іспанії
Антоніо Бандерас після серцевого нападу переїхав до Іспанії
фото: Іnstagram.com/antoniobanderas

Тоді Бандерас мешкав у Лос-Анджелесі, однак прийняв рішення покинути Голлівуд та повернутися на батьківщину, в Іспанію, до містечка Малаги після пережитого. «Мій серцевий напад був найкращим, що коли-небудь траплялося в моєму житті», – наголосив Бандерас.

За словами актора, напад ніби відкрив йому очі, і він зміг побачити реальність, якої раніше не помічав. Антоніо Бандерас знову закохався у місцевий театр Малаги, їжу та культуру цього міста. Нині він мешкає та працює в Іспанії.

Антоніо Бандерас перебуває у стосунках з Ніколь Кімпел
Антоніо Бандерас перебуває у стосунках з Ніколь Кімпел
фото: Іnstagram.com/antoniobanderas

Напередодні, у 2015 році, Антоніо Бандерас та Мелані Гріффіт розлучилися, актор багато років жив у США, де будував життя з Гріффіт та її дітьми від попереднього шлюбу: Дакотою Джонсон та Александером Бауером.

Згодом Бандерас почав зустрічатися з Ніколь Кімпел, яка була поруч із ним під час серцевого нападу. Закохані й досі перебувають у стосунках.

Зазначимо, у 2020 році Антоніо Бандерас захворів на коронавірус. Артист заявив, що був змушений справляти свій 60-й день народження в ізоляції через вірус. Бандерас додав, що почувається відносно нормально, проте відчуває втому.

Антоніо Бандерас відомий за фільмами «Відчайдушний», «13-й воїн», «Філадельфія», «Маска Зорро», «Легенда Зорро», а також по стрічці «Жінки на межі нервового зриву» режисера Педро Альмодовара.

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Теги: голлівудський актор здоров'я хвороба США Іспанія

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