Названо напої, які знижують ризик розвитку деменції

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото з відкритих джерел

До симптомів деменції, на які слід звернути увагу, відносяться проблеми з мовленням і спілкуванням

Кілька чашок кави або чаю на день, за умови, що вони містять кофеїн, можуть у довгостроковій перспективі позитивно впливати на когнітивні функції. Про це повідомляє CNN, передає «Главком».

За висновками науковців, у людей, які в середньому віці регулярно вживають каву, ризик розвитку деменції в майбутньому може бути приблизно на 18% нижчим, а в тих, хто віддає перевагу чаю, на 14% нижчим. Водночас напої без кофеїну такого ефекту не демонструють, зазначають дослідники.

Разом із тим учені підкреслюють, що з оприлюднених результатів не випливає рекомендація спеціально збільшувати споживання кави чи чаю з метою покращення здоров’я.

Особливу обережність щодо кофеїну слід проявляти людям, які страждають на тривожність, безсоння або порушення серцевого ритму, а також тим, у кого раніше спостерігалися побічні реакції на кофеїн.

До слова, до деменції частіше схильні люди старше 65 років. Йдеться про синдром, пов'язаний з прогресуючим погіршенням стану головного мозку. Серед основних симптомів: втрата пам'яті, зміни в поведінці та особистості.

За словами експертів, для того, щоб медичний працівник поставив діагноз деменції, симптоми повинні істотно впливати на повсякденне життя пацієнта. Це означає наявність труднощів у виконанні повсякденних завдань по дому або на роботі.

Як повідомлялось, вчені уже зійшлись на тому, що каву пити корисно, головне – знати міру. Тепер дослідницькі роботи відкривають усе нові й нові властивості кави на наш організм. 

