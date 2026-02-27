Інтерв’юєр Слава Дьомін зізнався, що його мати підтримує Росію

Мати Слави Дьоміна відвідує демонстрації в Іспанії з російським прапором

Мати український ведучого та інтерв'юєра Слави Дьоміна підтримує Росію. Як повідомляє «Главком», про це Слава Дьомін розповів в інтерв'ю блогерці Єві Коршик. Інтерв'юєр також поділився історією складних стосунків із матір’ю.

Мати Слави Дьоміна живе в Іспанії. Інтерв'юєр припинив спілкування з власною матір'ю ще у 25 років через проблеми та непорозуміння у стосунках з нею.

За словами Слави Дьоміна, його матір підтримує війну Росії в Україні та навіть бере участь у демонстраціях за кордоном в підтримку РФ. «За даними деяких моїх джерел, (мати Слави Дьоміна – «Главком»), підтримує російський режим і Путіна, ходить на демонстрації з російським прапором в Іспанії. Це вже говорили родичі наші, з якими вона спілкується», – розповів Слава Дьомін.

Перед тим як повністю припинити спілкуватися із матір’ю. Слава Дьомін багато разів намагався відновити зв’язок з рідною людиною, однак ці намагання були марними.

«Наче все кльово, ми починаємо спілкуватися, все добре, але в якийсь момент її авторитарність усе одно перемагає. Вона досі чомусь вважає, що я маленький хлопчик, який нічого не розуміє в житті. Я, до речі, зрозумів, що не треба змінювати людей. Це тупо. Тому я живу зараз так, якщо мені некомфортно спілкуватися з якоюсь людиною, я просто не спілкуюся з нею», – пояснив ведучий.

Слава Дьомін поділився історією з дитинства. У 13-14 років він вперше втік з дому. Чоловік зізнався, що в дитинстві зазнавав насильства від матері. «Мама – одиначка. У мами немає чоловіка, вона сама тягне дитину і не вміє виховувати. Вона виховує як вміє. Вона включала свою авторитарність. Мене били з шести-семи років, інколи просто для профілактики. Напевно, найгірше – це коли тебе мама б’є по обличчю», – поділився Слава Дьомін.

Вже у дорослому віці Слава Дьомін зіткнувся з тим, що його мати вимагала в нього платити їй аліменти. Врешті мати Слави Дьоміна виграла справу, проте ще не отримує виплати через питання з документами.

Нагадаємо, Слава Дьомін шокував подробицями з дитинства. Він розповів, як його відправили винести сміття, а додому не впустили. За його словами матір це зробила для «профілактики».

