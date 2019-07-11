Медики рассказали, в каких случаях вредно есть абрикосы



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В июле на прилавках появляется много абрикосов

Однако, несмотря на свой вкус и витамины, абрикосы также способны нанести вред при определенных нарушениях в организме.



Медики рассказали, в каких случаях не рекомендуется есть абрикосы.



Натощак. Абрикосы вредно есть на пустой желудок Фруктовые кислоты могут вызывать раздражение в желудке, а содержащийся сахар – провоцировать резкий рост концентрации инсулина, после которого наступит такое же резкое снижение, что неблагоприятно отражается на работе многих органов.



Заболевания щитовидной железы. Эксперты также отмечают, что абрикосы не нужно употреблять при сниженной функции щитовидной железы. Каротин, содержащийся в плодах, у людей с такими патологиями не усваивается, и организм не получает нужный ему витамин А. При панкреатите специалисты советуют исключить абрикосы из рациона.



Болезни желудочно-кишечного тракта. Абрикосы опасны для людей с заболеваниями ЖКТ. Свежие плоды могут навредить при остром гастрите с высокой кислотностью желудочного сока, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.



Болезни печени. При заболеваниях печени, в частности, при гепатите, не стоит злоупотреблять абрикосами, отмечают врачи.



Грозят диареей и снижением давления. Не стоит есть сразу много абрикосов. Чрезмерное употребление этих фруктов может навредить, вызвать диарею, в результате организм потеряет важные для себя минеральные вещества. Также излишнее количество съеденных абрикосов может вызвать головокружение, учащение сердцебиения и понижение артериального давления.



Осторожнее с косточками. Горькие косточки абрикоса способны стать причиной сильного отравления. Содержащийся в них компонент гликозид амигдалин, расщепляясь в кишечнике, образует токсин – синильную кислоту. Если содержимое косточек сладкое на вкус, то есть их можно, но не более 20 грамм в сутки.

Джерело: medikforum