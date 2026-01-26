Безплатний чекап для українців 40+: Свириденко анонсувала старт запрошень

Програма скринінгу дає українцям віком від 40 років можливість безоплатно пройти базове медичне обстеження

Українці віком від 40 років почнуть отримувати у «Дії» запрошення на безоплатний медичний скринінг з 31 січня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

«Найперші запрошення отримають люди, які народилися в перших числах року. Уже близько 1 млн таких громадян отримали в «Дії» інформацію про програму», – наголосила Свириденко.

Понад 640 медичних закладів зареєструвалися, щоб долучитися до програми – це ті лікарні, які відповідають вимогам до фахівців, обладнання та рівня надання послуг. Перелік місць, де можна пройти «Скринінг здоров'я 40+», постійно доповнюється за посиланням.

«Програма скринінгу дає українцям віком від 40 років можливість безоплатно пройти базове медичне обстеження і виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та порушення у стані психічного здоровʼя на ранніх етапах. Пройти базовий комплекс обстежень в можна буде швидко і в одному місці – без окремих візитів до сімейного лікаря та без пошуку направлень. У час повномасштабного вторгнення це особливо важливо, коли немає часу і можливості ходити по лікарях», – пояснила голова уряду.

Як долучитися до програми скринінг здоровʼя 40+:

Через 30 днів після вашого дня народження у 2026 році у застосунку «Дія» надійде сповіщення. Після підтвердження участі 2 000 грн, які можна використати тільки на «Скринінг здоров'я 40+», автоматично зараховуються на вашу «Дія.Картку» протягом кількох днів. Якщо не користуєтесь «Дією», через 30 днів після дня народження можна відкрити спеціальну картку в банку та звернутися у ЦНАП – там допоможуть оформити участь і вказати рахунок для зарахування коштів.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні запрацювала програма «Скринінг здоров’я 40+». Вона дозволить українцям від 40 років своєчасно виявляти ризики хронічних захворювань, контролювати стан здоров’я та запобігати ускладненням.