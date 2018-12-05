Пять странных привычек, которые продлят жизнь



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Стратегия долгожительства оказалась неожиданно простой

Японские ученые определили, что для того, чтобы жить долго и счастливо, нужно всего лишь придерживаться нехитрых правил.

Во-первых, специалисты советуют перестать пользоваться будильником – резкие звуки сразу после сна негативно влияют на нервную систему и могут увеличить риск сердечных приступов.

Во-вторых, полезно бывает иногда выпить бокал красного сухого вина. При этом эксперты по здоровому образу жизни предупреждают, что ни в коем случае нельзя злоупотреблять спиртным, и подчеркивают, что речь идет всего лишь об одной порции алкогольного напитка.

Кроме того, желающие прожить долго должны завести себе домашнего любимца. Общение с питомцами снижает стресс и укрепляет иммунную систему.

Четвертый совет будущим долгожителям может показаться неожиданным – по мнению медиков, нужно меньше мыться. Частый прием душа смывает с кожи защитный слой, который помогает организму справляться с различными болезнями.

И, наконец, доктора считают, чтобы прожить подольше, нужно обязательно есть хлеб. В нем содержатся антиоксиданты, которые уменьшают риск развития рака. Если соблюдать пять этих простых правил, шансы на долгую жизнь резко возрастут.